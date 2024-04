Endesa estrena a la Segarra el primer punt de càrrega de vehicles ultraràpida a l'A-2 i el segon més potent de Catalunya

La instal·lació té capacitat per a 6 vehicles i permet carregar la bateria per a recórrer més de 100 km en 5 o 10 minuts.Anna Berga / ACN

Endesa ha inaugurat el seu primer punt de carregadors ultraràpids de 300kW a l'autovia A-2, ubicat a l'àrea Autotrak de Fonolleres, a Granyanella, a la comarca de la Segarra. Té capacitat per a sis vehicles i la seva particularitat és que recarrega la bateria necessària per a recórrer uns 100 o 150 quilòmetres en un temps d'entre 5 i 10 minuts. Permet omplir el 80% de la bateria en 20 minuts, lluny de les 2 hores mínimes que trigaria en una xarxa ràpida o de les 5 o 10 hores que tardaria a la xarxa normal. Això, permet "equiparar" el temps de recàrrega dels cotxes elèctrics amb els de combustió, afirma el seu responsable de mobilitat elèctrica, Pol Olivella. És el segon punt més potent que hi ha a Catalunya, seguit de la instal·lació d'Endesa a La Jonquera.

Els sis carregadors ultraràpids de Fonolleres sumen una potència total de 922 kW, mentre que els vuit que l'empresa té a l'estació Andamur la Jonquera tenen 1,4 MW de potència total. Des d'Endesa destaquen que la ubicació del nou punt "marcarà un abans i un després" en la mobilitat elèctrica a l'A-2 entre Barcelona i Madrid, passant per les ciutats de Lleida i Saragossa, ja que facilitarà els viatges llargs per carretera als usuaris de vehicle elèctric.

Degut a l'alta potència que ofereixen, aquests tipus d'instal·lacions precisen d'una connexió a la xarxa elèctrica de mitjà tensió amb un centre de transformació propi. Això fa que aquests projectes no siguin "tant fàcils" d'instal·lar com els que tenen menys potència, ha dit Olivella.

L'alta potència de fins a 300kW permet recarregar en un temps estimat d'entre 5 i 10 minuts la bateria del vehicle necessària per a recórrer 100 quilòmetres, que depèn de la potència de càrrega admissible del propi vehicle elèctric i el percentatge de bateria que tingui en el moment de la recàrrega.

La xarxa d'Endesa a Catalunya compta actualment amb més de 1.100 punts de recàrrega d'accés públic, el 40% d'ells en tecnologia ràpida o ultraràpida, tant en entorn urbà com de carretera.

Per la seva part, el gerent d'Àrea Eurotrak, Joan Balcells, afirma que l'acord aconseguit amb Endesa permetrà potenciar el present i futur dels carregadors elèctrics necessaris per a proveir els vehicles que utilitzen aquest tipus d'energia i que circulen per tota Espanya.