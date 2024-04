Els Margeners de Guissona celebren el 17 aniversari

La Colla Castellera Els Margeners de Guissona celebraran demà dissabte a les 18.00 a la plaça Major el seu 17 aniversari. Per a l’efemèride projecten aixecar el primer castell 4 de 7 de la temporada. La setmana passada ja van assajar a Sant Guim de Freixenet un 4 de 6 i un 3 de 7, el primer de la temporada, i els van descarregar amb èxit. L’actuació de Guissona comptarà amb la participació dels Tirallongues de Manresa i els Castellers de l’Adroc. Segons la vicepresidenta d’Els Margeners, Montse Solà, la Colla està formada per un centenar de membres de poblacions de la Segarra, l’Urgell, el Solsonès i la Noguera, si bé reconeix que per fer castells importants haurien de ser més gent. Solà va explicar també que els Margeners inicien aquesta primavera el projecte Compartim, que consistirà a obrir les portes del local d’Els Margeners a les entitats locals, i també fer per part dels Castellers visites a les seus i celebracions del col·lectiu associatiu. Els Margeners és una de les entitats de Guissona més activa i sempre participa en totes les celebracions de la Segarra i l’Urgell. Així, la setmana passada a Sant Guim van participar en el segon aniversari del Sindicat Modernista.