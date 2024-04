Milloren la xarxa d'aigües per vigilar-ne la qualitat i evitar fuites

Sanaüja ha invertit més de 75.000 euros a millorar els seus dipòsits d’aigua, controlar la qualitat del subministrament i evitar fugues. Ho ha fet a través de dos ajuts del Pla de Cooperació de la Diputació. Segons l’alcaldessa, Maria Casoliva, aquests treballs tenen com a objectiu optimitzar l’ús de l’aigua i donar solució a l’escassetat que pateix el municipi. El proveïment de Sanaüja es fa mitjançant pous del dipòsit de Biosca de la Mancomunitat del Solsonès, i ha sol·licitat també el proveïment des de la xarxa comarcal del Segarra-Garrigues, ja que, com va recordar l’alcaldessa, “som l’únic municipi de la Segarra que no es proveeix de la xarxa comarcal”.