Música flamenca per tancar la temporada del castell de Concabella

La companyia lleidatana Portacones portarà la màgia i la passió de la música flamenca a l’escenari del Castell de Concabella dissabte vinent a les 7 de la tarda. L’espectacle, que porta per nom Takone’s, és una combinació de cant, ball i música. El muntatge es va estrenar el mes de setembre passat a Seül, a Corea del Sud. L’actuació combina cant amb la veu de Victor Palacios, ball amb Yolanda Santiago i Xavier Melian, i música amb les guitarres de Ruselito i Roger Lozano. També hi ha el violí de Lana Kovacevic i la flauta del director del Festival de Música Castell de Concabella, Enric Ribalta.

L’Associació d’Amics Castell de Concabella i l’ajuntament dels Plans de Sió organitzen des de fa 18 anys el Festival de Música Castell de Concabella, un clàssic de la música al pla de Lleida que aquest any ha vist tres concerts des de l’octubre passat fins al 7 d’abril, amb actuacions de Sikarra Consort, el pianista Josep Maria Colom i el Trio Zukerman. També organitza des de fa set anys el Festival Jazz Concabella, que aquest any ha vist entre gener i març actuacions de Carme Canela, Jordi Rossy i Raynald Colom Quartet. De forma paral·lela, la sala d’exposicions acull una col·lecció de fotografies de Teresa Montané.