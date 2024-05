L'Oficina Jove de la Segarra encapçala un nou programa del Govern per millorar la salut mental dels joves

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern ha presentat aquest dijous a Cervera el programa Hubs Salut Jove, un projecte que aquest curs s'ha implantat a la comarca de la Segarra i que busca millorar el benestar emocional i la salut mental dels joves. Per fer-ho, referents de benestar emocional (Rebecs) de l'atenció primària treballen conjuntament amb els professionals de l'oficina per dirigir activitats grupals on es tracten experiències i problemàtiques que afecten aquest col·lectiu. La idea del Govern és replicar la iniciativa a les 44 oficines joves que hi ha arreu del país. Els referents de benestar emocional de la comarca diuen que la iniciativa ajuda els joves a tenir motivació, i també els genera sentiments d'universalitat, d'unió i de pertinença.