La comèdia 'Això no és vida' omple el teatre - X.S.

L’estrena de la comèdia Això no és vida dirigida per Pere Camps i Pere Martí, va ser seguida dissabte passat per més de 300 espectadors al Gran Teatre de la Passió de Cervera. El muntatge el protagonitzen 5 dones amb estils molt diversos que coincideixen en un hospital i sis actors secundaris més que les acompanyen, en una trama en clau còmica i satírica.