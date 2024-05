Jornada de debat per reivindicar l'Institut-Escola

El col·legi de Sant Ramon celebra avui divendres a partir de les 16.35 hores la segona jornada de debat i reivindicació per aconseguir un institut-escola rural. Es tracta d’una activitat oberta de debat d’iniciatives i propostes a les aules del centre. La jornada acabarà en to festiu amb ball i s’instal·larà una pancarta a l’entrada de l’escola amb el lema L’Institut-Escola que Volem. El col·legi de Sant Ramon té més de vuitanta estudiants i en una dècada s’han multiplicat per quatre les matrícules. Segons assenyala l’alcalde, Josep Maria Ribera, ha estat un element clau per a la instal·lació de noves famílies, per activar el comerç i evitar la despoblació a la localitat.