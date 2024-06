Gastronomia local al Sindicat modernista

El Sindicat modernista de Cèsar Martinell de Sant Guim oferirà demà dissabte, en el marc de la Fira de l’Ou, una jornada amb tres sessions de degustacions i maridatges gastronòmics a càrrec dels productors locals. Es durà a terme amb la participació del departament de Promoció Econòmica de la Diputació, que habilitarà a l’interior de l’històric edifici un espai per a degustacions i maridatges de productes locals.

Col·laboraran en aquesta mostra l’empresa d’embotits Casa Melió, que elabora botifarra d’ou; el Pastoret de la Segarra, que oferirà la seua varietat de postres; l’empresa local Mel Sant Guim, i el forn centenari de la casa Gomà. També participaran en la mostra el celler de vins de la Segarra Comalats. A més de les degustacions, a l’interior del Sindicat modernista cada empresa tindrà un estand per donar a conèixer la seua producció. Al migdia, l’edifici també acollirà un dinar popular obert al públic.Segons va indicar l’alcalde de Sant Guim de Freixenet, Francesc Lluch, el disseny de la nova edició de la Fira de l’Ou pretén donar una oportunitat de divulgació a la cultura i la gastronomia local. Lluch va comentar també que, en pròximes edicions d’aquest certamen, les jornades oferiran també sessions dedicades a l’ou. Per la seua part, els estudiants del col·legi local L’Estel obriran al Sindicat una exposició de dibuixos dedicats a cadascun dels 27 comerços locals.

Ja només queda un sol productor d’ous a Sant Guim de Freixenet

La Fira de l’Ou va nàixer l’any 1997 a iniciativa de l’edil Antoni Planell. Llavors el projecte pretenia aconseguir un espai firal per potenciar la principal producció del municipi. En aquell moment, el municipi de Sant Guim de Freixenet tenia la insòlita producció 23 milions d’ous a l’any, amb 135.000 gallines ponedores.En l’actualitat només queda un productor d’ous. És l’empresa de pinsos Yak, amb una producció d’uns 75.000 ous diaris. Segons afirma l’adjunta a gerència, Teresa Lloret, el sector va quedar estancat i els ramaders van optar per passar al sector porcí. Fa uns anys Yak, que només comercia a l’engròs, va crear la marca Ous de Sant Guim, que es reparteixen durant la fira i que no descarta en un futur obrir a la comercialització.