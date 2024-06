La Coral Doll de Veus de Guissona celebrarà dissabte vinent a les 21.00 hores a l’antic Palau de Fluvià el concert del seu desè aniversari. Dirigida per Ester Llopis, la formació coral està composta per uns trenta-cinc cantants repartits en quatre veus. Per a la celebració s’ha convidat també els excantants del cor que porten mig any d’assajos. L’actuació preveu un concert amb peces retrospectives de la coral des dels seus inicis fins avui.