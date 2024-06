Un museu implicat en la cultura local

El Museu Eduard Camps Cava de Guissona va arribar l’any passat a un rècord de visitants, amb 13.600 persones. En els últims anys la mitjana se situava sobre les 11.000. D’una banda, es pot remarcar que bona part de les visites al Museu arriben a partir dels packs que s’ofereixen en les visites guiades a les instal·lacions del grup bonÀrea.

Però també l’activitat del mateix museu i la seua implicació amb la vida local expliquen l’elevat volum de visitants. Així, des de la festa romana, coorganitzada pel museu, fires com la de Playmobil, que també exposa al centre, activitats del Novembre Lúdic i la implicació amb el dia a dia de les entitats locals participant en les propostes des dels Geganters, a la Coral Doll de Veus, l’associació de dones Nèvia, els Margeners o el Centre Excursionista, fan que el museu es vegi molt implicat en la cultura local. A més, en els últims anys iniciatives com la proposta de teatralització que explica la història de la ciutat romana de Guissona i els projectes pedagògics amb les escoles han portat a una presència de veïns més elevada de tot el pla de Lleida que visita les seues instal·lacions.El museu rebrà aquest any un impuls definitiu amb la construcció de les noves instal·lacions, que contemplen per a un termini de 10 anys una inversió de 4,5 milions d’euros. Les obres començaran aquest mateix exercici després que l’ajuntament hagi tret a licitació fa una setmana la primera fase constructiva de la nova seu per un import que ascendeix fins a 1.833.450 euros.

El projecte es planteja a deu anys vista, si bé aquest any ja començaran les obres de la primera fase

L’equipament tindrà una superfície de 1.200 metres quadrats i s’ubicarà al costat de l’antic pàrquing del parc romà d’arqueològia.En la primera fase es projecta la construcció de tres mòduls subterranis on s’organitzaran i guardaran les col·leccions d’obres. També s’edificarà l’ascensor i un muntacàrregues fins a la planta baixa. La primera actuació habilitarà tres grans espais visitables i donarà solució a la falta d’un espai per guardar en condicions les col·leccions existents.

En la segona fase del nou museu es construirà l’edifici principal, on s’ubicarà la zona de recepció i acollida de visitants, i en la tercera es donarà trasllat a les dependències de l’actual museu. Aquesta última seu, ubicada als baixos de la Fassina, quedarà disponible per a altres activitats, per a entitats o associacions. En aquest sentit, val a recordar que l’edifici ja s’utilitza com a seu del casal d’avis i de l’Escola de Música Josep Llorens i Cisteró.

Les primeres obres del nou museu seran poc vistoses.

Sí, es construirà la planta subterrània. Però serà útil perquè ens permetrà tenir una reserva ordenada i en condicions de les col·leccions. Una part, amb les peces importants que no tenen cabuda en el discurs del museu, seran visitables.

Va servir la creació del Patronat d’Arqueologia?

Va ser un fet clau ja que les entitats polítiques, els arqueòlegs i els Amics de Iesso van establir les bases del que és avui dia el museu.

La gent de Guissona és conscient del que té?

Cada vegada més. Tenim una actitud activa per estar molt presents en la vida local i està donant bons resultats.

El primer museu va obrir el 1952 amb les troballes d’Eduard Camps

El primer museu de Guissona es va presentar a partir del llegat que va donar a la població el 1952 el metge Eduard Camps Cava. Aquella primera col·lecció amb obres de diverses èpoques es va instal·lar als baixos de l’ajuntament. Eduard Camps va ser el primer historiador local que va establir les bases de la importància de la història de Guissona. El 1983 es va portar a terme el trasllat de la col·lecció a les dependències a l’actual Casa de Cultura, la sala que havia estat la capella de l’hospital de Guissona, que portava molts anys en desús i únicament s’utilitzava com a garatge del carruatge fúnebre municipal. L’any 1995, amb la fundació del Patronat d’Arqueologia de Guissona sorgit arran de les troballes de les excavacions que duia a terme la Universitat Autònoma de Barcelona i un grup d’aficionats locals, el projecte va començar a utilitzar un relat encapçalat per la notorietat de la ciutat romana. D’aquesta manera, l’any 2000 s’obria al públic una col·lecció totalment millorada i amb una atenció específica dedicada a les troballes de la ciutat romana. Finalment, l’any 2011 es traslladava el museu a la seu actual, als baixos de la Fassina.

