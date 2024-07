Liciten la redacció del projecte de la nova Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Guissona

La Generalitat ha tret a licitació la redacció del projecte de construcció de l’edifici de la nova Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Guissona. L’alcalde, Jaume Ars, va explicar que “es tracta d’un projecte a quatre anys vista” l’edifici del qual s’ubicarà entre l’avinguda President Lluís Companys i el passeig de la Fonteta d’aquest municipi de la Segarra.

Comptarà amb una planta baixa i un primer pis que ocuparan una superfície de 2.000 metres quadrats edificats i l’edifici es completarà amb una gran zona d’estacionament.

Per a la redacció del projecte de l’ABS de Guissona, s’ha constituït un grup de treball format per tècnics de la Generalitat de Catalunya i de l’ajuntament. Segons Ars, l’objectiu de la creació d’aquest grup de treball és poder ajustar al màxim el projecte a les necessitats arquitectòniques i de serveis que calen per al futur equipament.

Val a recordar que Centre d’Atenció Primària (CAP) de Guissona està situat des de fa dos dècades a l’edifici de serveis mèdics de la Fundació bonÀrea, mitjançant un contracte que es troba en pròrroga des de l’any 2019.

Es tracta d’unes instal·lacions insuficients que ja han quedat obsoletes per poder atendre les necessitats de l’ABS pel que mentre es construeixi el nou edifici, el consistori utilitzarà altres equipaments del municipi per prestar serveis mèdics a la població, que no para d’augmentar cada any.

De moment, ja utilitza un espai a l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, i entre aquest estiu i la tardor es posaran en funcionament dos espais més al carrer Sant Pol, de 83 i 160 metres quadrats de superfície respectivament (espai Doll), on es prestaran els serveis de pediatria i s’habilitaran també altres sales per a consultes i reunions de personal sanitari.

En l’actualitat l’ABS de Guissona compta amb un total de 44 professionals que ofereixen servei les 24 hores del dia a unes 8.700 persones.