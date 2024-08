Impuls a la gossera comarcal de la Segarra

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

La Segarra va aprovar aquest dimecres la creació d’un servei comarcal de protecció d’animals. En l’actualitat, gairebé tots els municipis opten per traslladar els animals abandonats a associacions de fora la comarca ja que a Cervera només hi ha la societat protectora Refugi La Segarra que gestiona un grup de voluntaris.

Segons el president de l’organisme, Ramon Augé, l’objectiu és poder oferir des de Cervera un servei comarcal de recollida i atenció de mascotes. El consell va ratificar la modificació del Pla d’Actuació Comarcal (PAC) per oferir nous serveis. A més de la creació d’aquest de protecció de mascotes, va ratificar posar en marxa d’altres prestació per atendre les queixes que tinguin els usuaris dels serveis d’empreses que actuen a la comarca. Segons Augé, el consell només actuarà com a mitjancer per atendre les consultes i reexpedir-les als respectius departaments de la Generalitat.

El president va comentar que es tracta de tota mena de prestacions com poden ser problemes amb factures de la llum o de l’aigua, entre d’altres. També es va donar llum verda a poder atendre el sanejament de les aigües de municipis limítrofs la comarca com Ossó de Sió, a l’Urgell, o Montmaneu, en l’Anoia, als quals ja es dona servei d'abastament d’aigua potable.