Recuperen l'entorn de la Torre de Vilalta a la Tallada

La Generalitat ha portat a terme recentment excavacions a l’entorn de la torre de Vilalta, situada al Tossal del Magre al costat del nucli agregat de la Tallada a uns 2 quilòmetres de la població.

A més de les prospeccions arqueològiques, els treballs han permès ampliar i arreglar l’entorn medieval d’aquesta fortificació del segle XI.La torre està documentada per primera vegada en un document de Copons de l’any 1.065.En l’actualitat del castell original només es manté dreta la torre de vigilància de planta cilíndrica que està envoltada per una fossa. El mur de la torre té un gruix d’1,75 metres.La restauració d’aquest element del patrimoni arquitectònic es va fer l’any 2017. Aleshores es va consolidar l’estructura de la torre i es va situar una escala metàl·lica que permet accedir a la part alta de la fortificació, i una barana de seguretat que envolta la torre de planta circular. Segons l’alcalde de Sant Guim, Francesc Lluch, la torre és un dels atractius turístics del municipi i de la comarca que es veurà potenciat amb la posada en funcionament l’any que ve de la Ruta per la Ribera del Sió.