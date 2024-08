La CHE instal·la una estació d'aforament al riu Sió a les Oluges

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) ha instal·lat recentment estacions d’aforament, en temps real, al riu Sió al seu pas pel municipi de les Oluges. Aquests aforaments en temps real són importants per advertir d’episodis de crescudes. L’organisme de la conca ja va instal·lar una altra estació a Bellver d’Ossó. La instal·lació d’aquestes dos estacions permetran el control del cabal i advertir sobre l’evolució de possibles avingudes, per reduir al mínim les conseqüències socials, mediambientals i econòmiques a la zona. A la riuada del Sió i l’Ondara del 2015 no hi havia estacions d’aforament.