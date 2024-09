Inauguren Sant Domènec com a espai cultural

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria de Cervera inaugurarà diumenge vinent l’espai cultural de Sant Domènec. Les obres de rehabilitació d’aquest antic temple d’estil gòtic van començar l’any 2006 i es calcula que s’han invertit més de 2 milions d’euros en el projecte. Els últims anys, el temple s’ha utilitzat per a la celebració d’algunes festes i les obres s’han anat dilatant en el temps.

Les últimes actuacions han estat reparar la coberta del cimbori i els murs exteriors de la capella de sant Tomàs, espai aquest últim que s’ha projectat com a sala polivalent per a petites audicions i actes de les entitats. També han culminat els treballs d’il·luminació i climatització de l’edifici i s’han consolidat les muralles del castell a l’entorn de Sant Domènec. La inauguració està prevista per a les 19.00 hores dins dels actes de la Isagoge, la setmana cultural prèvia a les festes locals.D’altra banda, també dilluns vinent a les 18.30 hores els Amics de Sant Francesc presentaran en aquest convent el projecte de restauració de l’immoble, i dimecres a les 19.30 hores s’inauguraran les obres realitzades al Museu Comarcal de Cervera.