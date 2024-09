Milloren la xarxa de proveïment d'aigua al municipi i al polígon

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Sant Guim ha aprovat el projecte per substituir la conducció de fibrociment que proveeix d’aigua la població. En l’actuació s’invertiran 109.882 euros, i la canonada té més d’un quilòmetre de longitud des del dipòsit de la Tallada fins a l’entrada de Sant Guim.

Segons l’alcalde, Francesc Lluch, a banda de substituir la conducció que havia quedat obsoleta per una de nova i de més diàmetre es portarà a terme també una doble canalització fins al nucli de la població i fins al polígon industrial per aïllar i regular el proveïment de forma separada.L’obra començarà abans de finalitzar l’any i forma part d’un projecte general per millorar el proveïment a la població, “en estat molt precari”, admet l’alcalde, ja que la xarxa d’aigua té més de mig segle. D’aquesta manera, en els propers anys es projecta invertir a la xarxa 1,2 milions d’euros en la millora del conjunt de la infraestructura. D’aquests, la partida pressupostària més gran serà per a la renovació de l’estació i la xarxa d’aigua des de l’estació impulsora de l’aigua de la vall de Sió existent a Freixenet fins al dipòsit del Turó del Magre. Així mateix, l’obra, amb un pressupost que supera els 600.000 euros, l’afrontarà el consell de la Segarra l’any 2025.