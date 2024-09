40 anys del Casal de la Gent Gran de Guissona

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

El Casal de la Gent Gran celebra quaranta anys d’existència. Per commemorar l’aniversari han instal·lat a la sala d’actes del Casal, situat a la primera planta de l’edifici Fassina, una exposició amb 350 fotografies de gran format de la trajectòria de l’entitat. Són bàsicament imatges de grup, de viatges, de les activitats que organitzen a Guissona i altres celebracions.

Sens dubte, el conjunt de les fotografies exposen l’imaginari col·lectiu de les persones de Guissona de les últimes quatre dècades. Pel seu ofici, per les seues activitats culturals i socials, per la seua saviesa, per la seua manera de ser, són la imatge que tenen molts veïns de com ha estat Guissona en els últims quaranta anys.Un dels promotors de l’exposició, Josep Ribó, va explicar que “en els seus inicis el Casal de la Gent Gran va ser per a molts padrins de Guissona el que els va obrir les portes al món”. Explica que alguns amb prou feines havien sortit de la localitat en tota la seua vida “a tot estirar havien anat a Barcelona”. Així, el Casal va tenir inicialment un gran èxit pels viatges que organitzava per tot Espanya i Europa. “Arribaven exhaustos i apassionats després dels viatges”, va dir.

Les coses han canviat, comenta Josep Ribó, aleshores eren gairebé 600 socis i “avui en som 250”, mentre que la població de Guissona s’ha triplicat. La gent i les necessitats han canviat, “avui amb 65 anys pocs se senten més grans i han de buscar-se alternatives als nous temps”.Dissabte passat van presentar un llibre explicatiu de la trajectòria de l’entitat. Són fotografies del mateix arxiu del Casal i de Josep Ribó. El text es va encarregar a l’escriptor local Joan Fornsubirá, i la maquetació al fotògraf Jordi Bonet. La gent gran van celebrar l’efemèride amb una festa oberta a tota la població. Ho van fer a l’Ateneu i va destacar l’actuació de la Cobla Riella i de l’Esbart L’Estol d’Agramunt amb un concert de música tradicional catalana. L’actuació es va estrenar amb la sardana A Guissona de Joaquim Serra, i va seguir amb altres peces populars com La Maria de les trenes, El Meu Avi o La Puntaire, entre d’altres.La primera seu del Casal de la Gent Gran el 1984, en plena transició, va ser els baixos de l’ajuntament, on fins al 1968 hi havia les escoles mixtes. Amb la remodelació de l’edifici municipal van ser traslladats a l’edifici del Sindicat, avui seu de la Caixa Rural de Guissona. Van tornar a l’ajuntament i des de fa més d’una dècada tenen la seua seu a la primera planta de l’equipament cultural de la Fassina a la plaça Vell Pla.