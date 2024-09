Les Pallargues estrena la nova i cèntrica plaça de l'Església

La plaça ha estat possible gràcies a la demolició d’un immoble. - X.S.

Els Plans de Sió ha enllestit les obres de la nova plaça de l’Església de les Pallargues que, segons l’alcalde, Xavier Pintó, tindrà utilitat tant per a la celebració d’actes culturals com per a punt de trobada dels veïns.

El consistori va adquirir fa dos any un immoble en ruïnes situat al davant l’església de Sant Salvador i va procedir a demolir-lo. Posteriorment, va condicionar l’entorn com una plaça que té uns 300 metres quadrats amb mobiliari urbà i arbres. La nova plaça està situada en ple centre de la localitat a escassos 100 metres del castell, que és un dels atractius turístics del municipi. El cost de l’actuació ha presentat una inversió de 40.000 euros.