El consell comarcal de la Segarra duplica el cost de les sancions per mala gestió de les escombraries

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell comarcal de la Segarra va aprovar dimecres passat duplicar l’import de les sancions per mala gestió dels residus urbans. Segons va explicar el president Ramon Augé, es tracta de castigar les actituds incíviques i poc solidàries. D’aquesta manera, les sancions lleus com el mal reciclatge en el porta a porta passaran de 120 a 300 euros, les sancions greus com poden ser l’abandó dels residus a les vies públiques passaran de 360 a 900 euros. Finalment, les sancions molt greus passaran de 1.080 a 2.700 euros. Val a recordar que la passada setmana veïns dels carrers Emsesa i Estadi de Cervera van criticar l’abandó de residus a la via pública. Prèviament l’entitat comarcal ha portat a terme una campanya comarcal de conscienciació. Augé va dir que abans d’aplicar sancions es donen avisos als infractors. També es va aprovar la compra d’un nou camió per a la recollida de residus amb un cost de 269.000 euros.

A més, en el ple es va acordar crear una comissió dels 6 municipis de muntanya de la comarca (Sant Guim, Estaràs, Montornès, Ribera d’Ondara, Talavera i Montoliu) per fer front a la nova llei de muntanya que, segons Augé, només afavoreix algunes comarques. Va afegir que els municipis de muntanya han de tenir els mateixos drets.