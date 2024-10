Passió pels clàssics a Pallerols

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

Els vehicles clàssics, cotxes, motocicletes i tractors, han generat els dos últims anys un total de 7 concentracions en diferents poblacions de la Segarra i la Segarra històrica, un fet inèdit que explica l’afició creixent per recuperar i mantenir aquests tipus de vehicles de transport antics. N’hi ha de totes les èpoques, des dels anys 20 del segle passat fins als anys 90. En la majoria dels casos són vehicles recuperats tal com eren quan van sortir al mercat; alguns són autèntiques relíquies de l’imaginari històric de la gent gran.

Les primeres concentracions van començar fa dos anys a les Oluges, Santa Fe i Pujalt i inicialment eren pocs vehicles. Es va plantejar com una proposta per dinamitzar els pobles i generar noves aficions. Aquest any s’han unit al projecte Torrefeta i Florejacs, Vergós de Cervera; la setmana passada Pallerols i aquest diumenge Vergós Guerrejat.Segons explica Jordi Madern, organitzador del muntatge de Pallerols, l’afició ha sorgit pel fet que a moltes cases hi ha vehicles antics. De forma aïllada “comencem a reparar-los; ho fem nosaltres mateixos o els portem a un taller de confiança”. Les concentracions han provocat que aquests aficionats hagin posat en comú l’afició i compartit les seues experiències fins al punt que ara ja plantegen la possibilitat de crear una associació a la comarca de vehicles clàssics. A més, també alguns tallers s’han especialitzat en la reparació d’aquest tipus de vehicles.

Un altre atractiu d’aquesta iniciativa és el fet que les trobades es porten a terme en petites poblacions que en molts casos són desconegudes fins i tot per la mateixa gent de la comarca, per la qual cosa es genera turisme interior.Les concentracions s’organitzen al matí, s’exposen els vehicles i s’ofereix a cada participant un esmorzar de forma gratuïta. Les celebracions són tot un èxit de públic, tant d’aficionats com de curiosos.D’altra banda, la setmana passada a Pallerols, agregat a Talavera, hi van participar 80 cotxes, una vintena de motos, i 7 tractors entre aquests últims un Fordson de Martí Viladomat dels anys 20 del segle passat amb rodes de ferro que va causar sensació.Diumenge vinent la concentració tindrà lloc a la Masia de Vergós Guerrejat, al municipi d’Estaràs. Francisco Vives, organitzador del muntatge, comenta que s’hi esperen també uns 80 cotxes antics.

Gairebé un centenar de vehicles antics són molts.

Sí, alguns han vingut de fora de la comarca, però aquí a les concentracions ens hem anat coneixent i ens hem fet amics amb gent que té la mateixa inquietud, i ens plantegem crear una associació de vehicles clàssics.

El muntatge no deu ser gens fàcil en un poble tan petit?

Als pobles petits la gent participa i ajuda a preparar les coses. Pensa que durant un dia el poble s’omple de gent.

Com rehabiliten els vehicles?

És una afició, ho fem a estones, i també hi ha tallers que ajuden.

