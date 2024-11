Administració i impostos encapçalen les queixes davant la síndica de greuges

La síndica de greuges de Catalunya, ahir a la Paeria de Cervera. - C. MARSIÑACH

Creat: Actualitzat:

L’administració pública i els tributs són els principals motius de queixa que els veïns de Cervera van traslladar a la síndica de greuges el 2023. També hi va haver queixes relacionades amb serveis socials i consum.

L’any passat només es van registrar cinc queixes i nou consultes a la capital de la Segarra, fet que representa dos actuacions per cada 1.000 habitants, unes xifres clarament inferiors a la mitjana catalana, i molt per sota de les del 2022 en què hi va haver 13 queixes i 24 consultes.

Des del 2018 la Paeria té un conveni de col·laboració amb la institució que estableix que l’equip de la síndica es trasllada un mínim de dos vegades a l’any a Cervera per atendre les queixes de la ciutadania. La síndica, Esther Giménez-Salinas, va visitar ahir la Paeria de Cervera per conèixer les necessitats de l’administració local. En la reunió, el paer en cap, Jan Pomés, i els edils Antonio Delgado i Montse Closa, li van traslladar les seues peticions sobre habitatge i normativa d’espectacles públics i activitats recreatives.

Giménez va ser també ahir a Lleida, on es va reunir amb l’alcalde, Fèlix Larrosa, a l’ajuntament, i va visitar les Llars del Seminari i el Centre Geriàtric Lleida.