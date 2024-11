Un pintor de Colòmbia establert a Cervera: “És la meua passió; visc per l'art i per a l'art”

Publicat per C. MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

Adib Navarro, un pintor colombià que porta més de 20 anys establert a Cervera, serà reconegut com a Personatge Carib 2024, una distinció que atorga l’Organització de Periodistes Independents de Colòmbia (Opicol) a diferents personalitats del país per la seua trajectòria. Demà tindrà lloc l’entrega de guardons a la gala de La Noche de los Mejores 2024 a la ciutat de Santa Marta, a Colòmbia. Rebre aquest reconeixement del seu país és “molt especial”, afirma.

Adib s’ha dedicat a la pintura des de petit de forma totalment autodidacta. El 2001 va arribar a Lleida per visitar la seua germana, que vivia a Cervera, i va acabar quedant-s’hi.

Es va endinsar en el món de la pintura amb el realisme pintant paisatges, bodegons o animals. Però a poc a poc es va centrar en trobar un estil propi. Es va inspirar amb artistes com Salvador Dalí i va explorar diferents estils. A base de proves i més proves que no el convencien, “a través dels errors vaig trobar un estil propi”, assegura.

Va ser llavors quan va començar a identificar-se amb l’expressionisme figuratiu. “A les meues pintures distorsiono la realitat per buscar la realitat a dins”. La dona és la protagonista de la seua obra i la seua principal font d’inspiració. “L’art és la meua passió, visc per i per a l’art”, declara.

Adib ven alguns dels seus quadres i ha fet exposicions en diferents locals, bars i restaurants de Cervera al llarg de tots aquests anys, però assegura que no pot viure tan sols de l’art. Per això, el compagina amb treballs de construcció i manteniment.

A la capital de la Segarra molts el coneixen per les pintures murals al carreró del Salí. Són obres que representen la cultura popular de Cervera, des dels Diables, els Gegants o les sardanes. “Ho vaig fer com un regal per a la comunitat, per mostrar la meua gratitud per haver-me acollit.”

A més, en el futur li agradaria trobar un espai per poder exposar més de 100 obres i lamenta que les administracions no posin més facilitats per a l’art i la cultura.

Aquest cap de setmana traslladarà mig centenar d’obres per exposar-les al seu país d’origen. Fa 26 anys que els periodistes i comunicadors d’Opicol reconeixen anualment el lideratge i les aportacions de desenes de persones de la Regió Carib.