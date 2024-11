Presenten el projecte del futur local social del nucli de Viver als veïns

Publicat per C. MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Sant Ramon preveu construir un nou local social al nucli de Viver. Segons l’alcalde, Josep Maria Ribera, era una reivindicació veïnal. Dimarts els redactors del projecte, els arquitectes Yolanda Olmo i Marc Verdés, van presentar la seua proposta a Sant Ramon.

El futur local social de Viver tindrà dos plantes. La primera comptarà amb 52 metres i serà un espai climatitzat multifuncional. Servirà com a sala de reunions i conferències per a 40 persones, com a lloc de trobada o com a sala de cures, entre altres. També disposarà d’una oficina i un lavabo. La planta 0, de 143 metres quadrats, serà un espai cobert i obert, amb graderies i un segon lavabo.

El consistori ja va adquirir un solar urbà conegut com el corral de Cal Felip i aquest 2024 ha rebut una subvenció de 6.997 euros del departament de Cultura de la Generalitat per a la redacció del projecte, que ha tingut un cost total de 10.769 euros. La construcció de l’edifici ascendirà als 200.000 euros.