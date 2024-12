Les oficines bancàries mòbils arriben a més d'una setantena de municipis de Ponent

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou servei d'oficines bancàries mòbils de la Generalitat ha arribat aquest dilluns a les comarques de Ponent per donar servei a 72 municipis, 57 dels quals no havien tingut mai abans oficina bancària i 15 l'han perduda en els darrers anys. El servei s'ha estrenat a Montornès de Segarra on alguns dels seus veïns han pogut treure diners del caixer o fer operacions bancàries sense necessitat d'haver d'anar a Tàrrega o Cervera. Les oficines mòbils de CaixaBank es desplaçaran als municipis un cop al mes i donaran servei als més de 28.300 habitants d'aquestes poblacions. El 19 de desembre, els 72 municipis ja hauran rebut la primera visita.

El servei l'impulsa la Generalitat i el porta a terme CaixaBank a través d'unes oficines mòbils equipades amb caixer automàtic i personal qualificat que, un cop al mes, es desplaçaran a 72 municipis de les comarques de Ponent. Són 16 municipis de la Noguera, 14 de la Segarra, 13 de les Garrigues, 12 del Segrià, 11 de l'Urgell i 6 del Pla d'Urgell.

L'objectiu del servei és garantir l'accés als serveis financers als mateixos municipis perquè els veïns, sobretot les persones més grans, no s'hagin de desplaçar fora i puguin ser atesos en persona. La delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, ha ressaltat que la inclusió financera és "fonamental" per a la vida quotidiana en territoris com Ponent, on hi ha un gran nombre de municipis rurals i micropobles amb una població envellida.

Així, ha dit que es tracta d'un servei "és especialment necessari per a la gent gran i altres col·lectius vulnerables que tenen dificultats a l'hora de desplaçar-se a algun poble veí per poder tenir diners en efectiu o fer ús d'altres serveis bancaris bàsics i que, en general, no compten amb habilitats digitals que els permetin utilitzar aquests tipus de procediments financers", ha afegit.

De la seva banda, el director comercial de CaixaBank a Lleida i Tarragona, Josep Ramon Fontanet, ha explicat que la banca mòbil dona servei a tots els veïns d'aquests municipis, independentment de la seva entitat bancària, i ha afegit que el servei s'anirà adaptant a les necessitats que puguin sorgir als municipis.

Montserrat Soto, regidora de Montornès de Segarra, ha celebrat la posada en marxa del servei perquè dona facilitats a la gent gran d'aquest municipi d'uns 90 habitants i on la mitjana d'edat dels veïns està al voltant dels 70 anys. "Tot el que sigui per millorar la qualitat de vida dels veïns està molt bé, perquè som els grans oblidats", ha expressat.

Satisfacció també entre alguns veïns que aquest dilluns han estrenat el servei com el Manel Lloret o la Conxita Balcells, ja que ho veuen un pas més en la millora dels serveis. Admeten, això sí, que s'hi hauran "d'acostumar" perquè mai abans han comptat amb un servei financer al municipi. Tot i veure-ho com una bona iniciativa, critiquen la falta d'altres serveis que consideren igual o més essencials com és l'arribada de la fibra òptica, servei que les administracions preveuen que es pugui implantar al municipi d'aquí a un any.

La Banca Mòbil de Catalunya arriba a 503 municipis

Sota el lema "Cap municipi sense serveis bancaris", el projecte de la Banca Mòbil vol combatre l'exclusió financera i frenar el despoblament dels pobles més petits. El servei, que no s'havia implantat mai abans a Catalunya i que s'ofereix a 503 municipis catalans que o bé han perdut l'oficina bancària o bé no n'havien tingut mai, es va estrenar el passat 17 de setembre a Girona i arribarà a tot el país abans d'acabar l'any.

El mes de novembre va començar a circular per les comarques del Camp de Tarragona i el Penedès i aquest desembre ja ha arribat a la Catalunya Central, Barcelona, Lleida, l'Alt Pirineu i Aran i les Terres de l'Ebre. En total, 13 oficines mòbils prestaran el servei arreu del territori. El cost del servei és compartit per la Generalitat i les entitats adjudicatàries, que en el cas de les comarques de Ponent, és CaixaBank.