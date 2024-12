Les obres obliguen a traslladar els Pastorets

Els treballs de formigonatge i ebenisteria de l’escenari estan pràcticament a punt. - C. MARSIÑACH

Els Pastorets de Cervera finalment es traslladaran a l’església de Sant Domènec perquè les obres del Gran Teatre de La Passió encara no han acabat. Segons Xavier Cañabate, president del Patronat de La Passió, els treballs de formigonatge i ebenisteria de l’escenari estan pràcticament a punt.

El cost de les obres és de mig milió. Compten amb ajuts de la Generalitat i la Diputació de 300.000 euros i queda pendent la firma de la cessió de l’immoble a la Paeria, que permetria l’aportació dels 200.000 euros restants.

Cañabate va explicar que estan en converses amb l’ajuntament per poder arribar a un acord abans d’acabar l’any. “Si no podem fer les obres l’any que ve, ho tindrem molt difícil per poder continuar.” En una segona fase es preveu fer reforços perimetrals, rehabilitar alguns accessos i part de la teulada i canviar els cortinatges.

Des del Patronat esperen reobrir el Gran Teatre al març per a les representacions de La Passió. Probablement, el Cicle de Teatre no es podrà reprendre fins al setembre que ve.

Una mostra de la representació itinerant

Des de Grepp Teatre expliquen que aquest any a Sant Domènec es portarà a terme una mostra dels Pastorets diferent. Mantindran el text de Rosa de Betlem però amb menys escenes. Plantegen un espectacle itinerant en què el públic seguirà les escenes que es representin en diferents espais de l’església.