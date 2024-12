El petit Marc Márquez

Publicat per carmina marsiñach Verificat per Creat: Actualitzat:

David Delgado Breñé, el pilot de motos de Cervera de set anys conegut com a El Pollete, s’ha proclamat aquest any campió de la Copa Nacional Yasuni en la categoria de minimotos i de la VI Prueba Copa Catalana en la categoria Alevin 90. També ha estat subcampió de la Copa Polini. Es tracta de tres competicions organitzades per l’Associació Nacional de Pilots Aficionats. Es van disputar el cap de setmana del 19 i 20 d’octubre en el circuit saragossà de Zuera i el primer cap de setmana de novembre en el Kàrting Juneda.

El seu pilot preferit és Marc Márquez, a qui no ha tingut l’oportunitat de conèixer malgrat ser ambdós de Cervera. És el seu referent i li agradaria arribar a ser com ell. Prim va començar a anar amb moto amb tan sols 3 anys.

Els seus pares, Chuso i Mireia, són uns apassionats del motociclisme i des de molt joves es dedicaven a fer acrobàcies amb motos. Quan van veure la destresa de David amb la seua bicicleta van decidir comprar-li una moto elèctrica. “Es posava dempeus, derrapava...era brutal”, explica Chuso. Després li van comprar una minimoto. Participar en aquestes competicions suposa un gran esforç econòmic, i més per a una família amb tres fills. “Vas com a equip aficionat” expliquen, i encara que compten amb alguns patrocinadors, han de fer-se càrrec de nombroses despeses: les motos, l’escola de pilots i els desplaçaments, entre d’altres.

El seu pare fa de mecànic, entrenador i el que faci falta. “Per ser un bon pilot cal divertir-se a sobre de la moto, les altres coses venen soles. Això és el que intento transmetre en aquesta categoria”, diu, i coincideix amb Mireia en afirmar que “els pares són massa exigents”.

Prim va començar a anar amb moto l’any 2021, quan tenia quatre anys. Llavors va aconseguir una beca per participar en la Copa Catalana Promovelocitat- Empuriabrava, en la que va quedar tercer. Posteriorment el van apuntar a l’escola de pilots RS Academy, on entrenava a Alcarràs, Molins de Rei o Sallent tres dies a la setmana. Tanmateix, ara han baixat el ritme perquè no el poden compaginar amb la seua vida laboral i familiar.

La idea és que l’any que ve pugui competir amb la MiniGP 110cc, una moto de velocitat amb marxes que pot assolir els 1000 quilòmetres per hora. “Ho entenem com un hobby” diu Chuso. El pare de David assegura que, encara que arribi un dia que no puguin competir per motius econòmics, “nosaltres continuarem anant amb moto”.