La Paeria projecta traslladar la biblioteca al Sindicat

Publicat per CARMINA MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria de Cervera estudia traslladar a l’edifici del Sindicat la biblioteca comarcal Josep Finestres, ara ubicada a la Universitat. Segons va explicar l’alcalde, Jan Pomés, “la biblioteca se’ns ha quedat petita”. L’edifici actual té una superfície de 700 metres quadrats i en requeriria almenys 1.100. De fet, l’última edició del Mapa de Lectura Pública de Catalunya de 2014 ja apuntava fa deu anys que aquest equipament havia d’ampliar-se o traslladar-se perquè no s’adequava a les necessitats de la població.

El trasllat de la biblioteca al Sindicat va ser una proposta que ja va posar sobre la taula l’equip de govern de Ramon Augé (Junts) el 2020, quan governava en minoria, atès que creia que era la millor opció de futur per a l’equipament. Per poder fer efectiu el trasllat, el consistori està treballant per portar a terme obres de manteniment i conservació del Sindicat, amb un pressupost de 157.000 euros.

El consistori preveu rehabilitar les escales de l’edifici i resoldre les filtracions d’aigua

El departament de Cultura de la Generalitat ha concedit una subvenció de 100.000 euros a la Paeria per rehabilitar les escales i resoldre les filtracions d’aigua, i el consistori preveu sol·licitar una altra subvenció al Govern per resoldre els problemes d’aigües freàtiques de l’edifici. També està pendents que la Generalitat aprovi el pla d’usos de l’equipament. Actualment, el Sindicat allotja el Museu del Blat i la Pagesia i un espai per a empreses. L’alcalde va explicar que està previst crear un espai de cultura que integri el museu i la biblioteca a les dos primeres plantes. També es preveu instal·lar escales a les sitges i omplir-los de llibres. “Donarem vida al Sindicat”, va assenyalar en aquest sentit l’edil.

El trasllat de la biblioteca permetria doblar l’espai de l’Arxiu Comarcal. Segons Pomés, “l’arxiu s’ampliaria per millorar les condicions de conservació dels espais, crear un espai d’exposició i un altre de restauració de documentació”. En l’últim ple, l’edil Joan Prat (SiF) va exposar que el trasllat de la biblioteca els plantejava dubtes. “És el segon equipament amb més usuaris de Cervera i estem plantejant treure’l del centre. Té uns 800 usuaris setmanals.” Pomés va rebatre que “no està tan allunyat del centre.”