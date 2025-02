Adif sol·licita a la Paeria que retiri els pins propers a les vies del tren

Publicat per C. MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) ha enviat un requeriment a la Paeria de Cervera per sol·licitar-li que retiri els pins que es troben al costat de les vies del tren, concretament els dels carrers Montoliu i l’avinguda Prat de la Riba. Segons va explicar l’alcalde, Jan Pomés, a Adif preocupa que algun pi pugui caure sobre els raïls o les catenàries i provoqui un accident. La Paeria està estudiant substituir els pins per altres arbres o arbustos per reduir l’impacte visual de les vies del tren.

“Els pins són una problemàtica molt important a Cervera. Estem en contra de tallar arbres, no ens agrada, però ho hem de fer quan veiem que és un perill o per una qüestió de salut pública”, va explicar Pomés. Fa unes setmanes el consistori també va haver de retirar d’urgència els pins de l’avinguda de la Pau, al barri dels Ametllers, després que un caigués sense causar danys i els altres estaven a punt de desplomar-se. Volen substituir-los per altres arbres d’arrel profunda per evitar que danyin la calçada.

L’escola Mossèn Josep Arques també han sol·licitat a l’ajuntament que retiri els pins del pati, després de constatar que han augmentat els excrements d’estornells i altres aus.