Reclamen autocars per millorar la comunicació amb Cervera i Tàrrega

L’ajuntament de Guissona reclama a la Generalitat més línies de transport públic, sobretot per millorar les connexions amb Cervera i Tàrrega. L’alcalde, Jaume Ars, va explicar que cada dia entren 4.000 vehicles al municipi, la majoria dels quals de treballadors de bonÀrea. “Aquesta situació no només està generant contaminació, sinó que provoca problemes de mobilitat, danya l’asfalt, els passos zebra s’esborren i no hi ha seguretat per als vianants”, va afirmar Ars. En només mig any, hi ha hagut dos accidents amb vianants a l’avinguda Verge Claustre.

Des del consistori asseguren que, si l’administració catalana no soluciona aquesta carència, exploraran una col·laboració publicoprivada amb bonÀrea per donar servei a la població. “La nostra proposta és que hi hagi autobusos llançadora entre Guissona, Cervera i Tàrrega.” La idea és que coincideixin amb l’inici dels torns dels treballadors i amb les connexions de trens i busos de Cervera i Tàrrega que van a Lleida.

“En una població de 7.800 habitants no disposem d’un transport directe a Lleida, la capital administrativa i sanitària de Guissona. Tenim el mateix transport públic que fa 50 anys, però amb 6.000 persones més”, va lamentar Ars. Per fer-se radiografies, per exemple, els veïns han d’anar a Tàrrega. Ara per ara hi ha cinc trajectes diaris d’anada i tornada fins a Cervera i dos fins a Tàrrega entre les 05.55 i les 17.49 hores. Són viatges a demanda, a través de l’empresa Cots Alsina. Els usuaris lamenten que calgui reservar-los el dia anterior, abans de les 12.00.

“És complicat organitzar-se amb tanta antelació, de vegades no contesten el telèfon i no tothom sap utilitzar l’aplicació de reserves”, va comentar una usuària. Per a Ars, el transport a la demanda “està bé, però hem d’anar un pas més enllà, a Alpicat, per exemple, surten busos cada mitja hora a Lleida”. L’única línia de transport regular del municipi és per anar a Barcelona. Hi ha dos autobusos d’anada i tornada amb la companyia Monbus, que també fan aturada a Cervera.

Els usuaris expliquen que, en aquest cas, en moltes ocasions no es compleixen els horaris: “De vegades passa abans i no espera, o arriba tard.” L’alcalde va lamentar també que Monbus no accepti la targeta integrada amb els transports de Barcelona, trens o metro.

Reunió amb la Generalitat sobre transport i habitatge

La setmana passada, l’alcalde i el regidor d’Urbanisme de Guissona, Jordi Querol, i els directius de bonÀrea es van reunir amb la conselleria de Territori de la Generalitat. L’objectiu d’aquesta trobada va ser buscar fórmules de col·laboració per resoldre les problemàtiques d’aquest municipi de la Segarra en matèria de transport i habitatge. L’alcalde va exposar les carències del transport públic a Guissona i la setmana que ve preveu reunir-se amb els responsables de l’ATM de Lleida.Pel que fa a Urbanisme, l’ajuntament ha fet el projecte de reparcel·lació i urbanització de l’àrea SUD 8 i PAU 1, a l’entrada de Guissona per la carretera de Tàrrega. Allà es projecta una zona de polígon i la construcció de 234 habitatges. També s’han començat els tràmits de reparcel·lació per impulsar 268 habitatges al sector SUD 1, darrere del parc arqueològic del Museu de Guissona.