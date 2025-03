Detingut a Cervera per tràfic de drogues, que portava camuflades dins del vehicle

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat un home de 44 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.

Els fets van passar el mateix dia, pels volts de les 20.00 hores, quan una patrulla que estava fent tasques preventives de consum d'estupefaents en servei no uniformat al carrer Llibertat, va detectar una transacció de drogues entre un home i dos consumidors habituals.

Davant d'aquests fets els agents van interceptar i identificar els dos compradors i, posteriorment, l'home que va efectuar la venda de substàncies quan anava a accedir al seu vehicle.

A l’interior del vehicle hi van trobar amagats en els reposacaps dels seients, que estaven modificats per ocultar la droga, 9 embolcalls amb un total de 44,5 grams de cocaïna, 3.935 euros en moneda fraccionada i una bàscula de precisió petita, fet que va motivar la detenció de l'individu per un delicte contra la salut pública.

L’endemà es va es va realitzar una entrada i perquisició al domicili del detingut, al carrer Guinedilda de Cervera, amb l’actuació conjunta d’efectius d’ARRO, USC Cervera i UCAN, on es va trobar una altra bàscula de precisió, 1.950 grams de substància per tallar la droga, dos embolcalls amb 7,50 grams de cocaïna i els dos reposacaps originals del vehicle del detingut.

La droga comissada a l’interior del vehicle i del domicili del detingut, segons la Oficina Nacional d'Estupefaents de la Secretaria d'Estat del Ministeri de l'Interior, podria ascendir a uns 10.000 euros.

El detingut, amb antecedents, va passar el dissabte a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.