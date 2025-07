Un oasi cultural: Dues germanes impulsen un projecte que combina vi, gastronomia i art a Cervera

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

Des del desembre passat el barri de Sant Cristòfol de Cervera, al centre històric, compta amb un nou espai singular que marida vi, gastronomia i art en el qual viure una experiència única: CaLagneta. Les germanes Montse i Ester Rocaginé van ubicar aquesta iniciativa a la casa familiar del segle XIX que van heretar de la seua besàvia Anna Felip, coneguda com l’Agneta.

“Hem unit les nostres dos grans passions, l’art i el vi, aquest espai és un tribut a les nostres arrels”, explica la Montse, tècnica de turisme. El seu marit, Robert Martí (Martí Ripoll com a artista), és el cuidador de la galeria d’art contemporani. L’Ester, sommelier de professió, porta l’enoteca i Gal·la Pipó, que ha estudiat a l’Escola d’Hostaleria de Lleida i s’ha format al Celler de Can Roca, s’encarrega de la proposta gastronòmica basada en productes gurmet.

Reivindiquen que es tracta d’un establiment que podria ser a grans ciutats com Barcelona, Madrid o Manhattan: “I per què no al cor de la Segarra?”, es pregunta la Montse. Lamenta que de vegades subjeu la idea que “la qualitat, el disseny, un producte gurmet o el més singular ho hem d’anar a buscar a fora. Potser l’autèntic passarà a ser el que oferim als pobles”.

Tant en l’àmbit gastronòmic com en l’art “volem que hi hagi un diàleg entre el local i l’internacional”, assegura la Montse. La proposta inclou vins de Costers del Segre o de les denominacions d’origen més importants d’Espanya.

La galeria d’art va arrancar amb una exposició de les pintures de Martí Ripoll i fins al 30 de març acull una mostra amb 17 artistes km 0 de la talla de Joan Pere Massana, Espax, Roser Sàrries o Sonia Alins, entre d’altres.

La setmana que ve l’espai acollirà l’obra de l’artista internacional Jo Milne, establerta a Hostafrancs. Ara per ara, és l’única galeria d’art que hi ha a Cervera. La Montse considera que “no li donem a l’art la importància que mereix” i afegeix, en aquest sentit, que “estem en una societat que s’està gelant i qualsevol manifestació artística el que fa és desglaçar-te. Et connecta amb les emocions, et desperta, t’inspira i t’humanitza”, conclou.

En els propers mesos posaran en marxa l’Hotel Boutique. L’habitatge compta amb dos habitacions per oferir una estada prèmium als hostes que tindran accés a la galeria d’art les 24 hores del dia.

D’altra banda, també programaran tallers d’art i sopars amb maridatge de petit format amb alguns dels artistes. L’establiment està obert de dijous a diumenges.