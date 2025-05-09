L’Era de Cervera, un racó cultural
L’espai, dirigit per Miquel G. Font i Pau Altimira Marfà, va obrir portes el setembre del 2023. Demà dissabte estrena l’espectacle ‘Parets d’aire’ a l’església de Sant Domènec
El setembre del 2023 els ballarins Miquel G. Font i Pau Altimira, establerts a Montmaneu (Anoia), van decidir emprendre una nova aventura: L’Era de Cervera. “Volíem descentralitzar la cultura i que pogués estar a l’abast de tothom”, explica el Miquel. L’Era va més enllà d’un espai de dansa perquè els seus creadors van pensar un racó cultural.
Ambdós compten amb un ampli bagatge artístic. El Miquel ha treballat com a coreògraf en companyies com Béjart Ballet Lausanne (Suïssa) o Dominic Walsh Dance Theater (USA), entre d’altres. Ha dirigit el Ballet Contemporani de Catalunya i ha estat pedagog del CPD de l’Institut del Teatre i del PAR de Dansa a Terrassa. També ha abordat diferents composicions musicals per a dansa i teatre i la banda sonora del Torró Solidari de RAC1 i Torrons Vicenç. Per la seua part, el Pau va estudiar dansa clàssica i contemporània a l’Institut del Teatre i ha actuat a la Fact Cultural de Terrassa i el Gran Teatre del Liceu. El 2021 va formar part de l’elenc del Ballet Contemporani de Catalunya i participa en la productora internacional Habemus Corpus, que va fundar el Miquel el 2010.
A L’Era ofereixen activitats com dansa clàssica, contemporània o jazz, ioga, manteniment físic, cant, piano, guitarra i composició, entre altres. També acullen exposicions i promouen la dinamització cultural amb l’organització de la Gala Benèfica d’Arts Escèniques de la Catalunya Central, concerts i tallers.
Es defineixen com un espai de benestar que fomenta l’empatia cap a un mateix. Escollir el nom de L’Era no va ser casual. “Una era és aquell lloc al mig del camp on la gent s’albergarà d’un temporal, on es guarden les eines o on es fan coses irreverents”, fa broma el Miquel. Un espai on recuperar l’energia amb l’activitat física i el desenvolupament de la creativitat.
Lamenten que la societat no valori la cultura prou, “no tenim temps i tot l’artístic i cultural és a foc lent”, lamenta el Miquel. Consideren que la dansa no és una competició, sinó que l’incentiu de l’artista per pujar a l’escenari és “la necessitat, de moure’t, expressar o crear”.
Van decidir obrir aquest espai a Cervera perquè asseguren que a nivell filosòfic tenen més tirada cap a Lleida. “Hem hagut de picar pedra, però aquí ens han acollit molt bé”, diuen. Ara compten amb unes 70 persones inscrites.
L’Era de Cervera també funciona com a residència artística. D’allà ha sortit la segona creació de Pau’a’m, de Pau Altimira, Parets d’aire, que s’estrenarà demà dissabte a l’entrada de l’església de Sant Domènec de Cervera.
L’espectacle porta per nom un dels capítols del seu poemari Caurem i parla sobre les parets invisibles que separen i fan que cada un sigui a la seua pròpia bombolla. Una obra que vol transportar el públic a “un viatge d’autoalliberament”. Una fusió de dansa, música i poesia que comptarà amb els ballarins Pau Altimira i Mariona Camelia de l’Estudi de Dansa dell’ARTE d’Igualada i amb la producció musical de Miquel G. Font.