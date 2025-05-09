La Paeria de Cervera descarta traslladar la biblioteca al Sindicat
Informes tècnics determinen que no hi ha prou espai útil disponible per a aquest equipament. Estudiaran si és viable resituar-hi l’arxiu
La Paeria de Cervera ha descartat el trasllat de la biblioteca comarcal Josep Finestres a l’edifici del Sindicat. Segons l’alcalde, Jan Pomés, l’estudi funcional que van elaborar els tècnics va determinar que no tindria prou espai útil disponible per a l’equipament, que es preveu ampliar, ni retirant l’antiga maquinària de la farinera.
Així mateix, l’edil va apuntar que “en un exercici de transparència expliquem tot el que anem fent, però ens hem d’adaptar als informes tècnics: una cosa és la voluntat i l’altra és la viabilitat”, va assegurar.
Val a recordar que la biblioteca actual, ubicada a la Universitat, compta amb 700 metres quadrats i en requeriria almenys 1.100. El Mapa de Lectura Pública de Catalunya del 2014 ja apuntava fa 10 anys que l’equipament havia de traslladar-se o ampliar-se perquè no s’adequava a les necessitats de la població. Ara estudiaran si seria viable traslladar al Sindicat l’Arxiu Comarcal, també ubicat a la Universitat. D’aquesta manera, la biblioteca podria ampliar-se a l’espai que ocupa actualment l’arxiu.
Inicialment la Paeria volia destinar la partida del Pla Únic d’Obres a la millora del Sindicat, però el projecte no encaixava amb les bases. Finalment, d’una banda, destinaran 200.000 euros a millorar l’enllumenat de la plaça Universitat perquè sigui més eficient i tenen previst instal·lar una espècie de túnel vegetal que actuï com a refugi climàtic i que, segons Pomés, serà compatible amb les festes de Reis, Carnaval o l’Aquelarre. Val a recordar que l’espai es va remodelar per complet entre 2013 i 2014.
Una altra de les actuacions previstes serà l’ampliació de la vorera del camí dels Pagesos, del tram que va de l’avinguda Igualada a la llar d’infants l’Arrel. Una reivindicació reiterada de les famílies, ja que no tenen prou espai per poder circular per la vorera amb els carrets dels menors. Si el pressupost ho permet, també volen ampliar el mirador que hi ha davant de la guarderia amb una petita zona verda.
Les dos actuacions sumaran un total de 800.000 euros, dels quals 570.000 es finançaran amb el PUOSC i la resta, amb fons propis. Està previst que comencin a principis de l’any que ve.