Detenen quatre persones a Cervera després d’una persecució per l’A-2 per furts amb el mètode de la sembra a Lleida
Els Mossos d’Esquadra van interceptar els sospitosos gràcies a la geolocalització del mòbil robat; es van recuperar objectes valorats en 650 euros i s’investiga la procedència de joies confiscades
Els Mossos d’Esquadra han detingut a Cervera quatre persones especialitzades en furts mitjançant el conegut "mètode de la sembra", una tècnica de distracció que consisteix a fer creure la víctima que ha perdut alguna cosa per robar-li les seues pertinences. Els fets van ocórrer dimecres passat quan agents de la Policia de la Generalitat van arrestar dos homes i dos dones, amb edats compreses entre els 25 i 32 anys, com a presumptes autors d’un delicte de furt en un supermercat de Lleida.
L’incident es va produir al voltant de les 12:00 del migdia a l’aparcament d’un establiment comercial situat al carrer Enginyer Antoni Llobet de Lleida. Una dona, després de pujar al seu vehicle, va ser abordada per una jove que va colpejar la seua finestreta per indicar-li que hi havia unes monedes a terra. En baixar de l’automòbil per comprovar si havia perdut alguna cosa, la víctima va descobrir en tornar que li faltava la bossa que havia deixat al seient del copilot. Ràpidament, va alertar del succeït i va proporcionar una descripció detallada de la sospitosa, afegint que dins de la bossa portava el seu telèfon mòbil amb geolocalització activada.
Les autoritats van contactar immediatament amb la Sala de Comanament i van informar sobre la ubicació del dispositiu. Segons la informació rebuda, els lladres circulaven en un vehicle per l’autovia A-2 en direcció a Barcelona. Diverses patrulles es van incorporar a la via pel Pla d’Urgell i l’Urgell per identificar els ocupants dels vehicles que transitaven pels punts assenyalats pel telèfon.
Persecució i detenció dels sospitosos
Poc després de l’inici de l’operatiu, una patrulla de paisà de la comissaria de Mollerussa va localitzar un vehicle ocupat per quatre persones, entre les quals una coincidia plenament amb la descripció facilitada per la víctima. Els agents van realitzar indicacions perquè l’automòbil s’aturés, però els ocupants van fer cas omís i van emprendre la fugida al mateix temps que tiraven objectes per la finestreta del cotxe.
Després d’un breu seguiment, els Mossos van aconseguir interceptar el vehicle quan els seus ocupants abandonaven l’autovia a prop de Cervera. Amb l’arribada de més dotacions policials, els sospitosos van ser traslladats a la comissaria de la localitat per realitzar les comprovacions pertinents. Una vegada allà, els agents van confirmar que tres dels detinguts tenien antecedents per fets similars en diverses comarques catalanes i que viatjaven en un vehicle de lloguer procedent de l’àrea metropolitana de Barcelona.
Durant el registre de l’automòbil, els agents van trobar un telèfon mòbil reiniciats —diferent al denunciat—, a més de peces d’abric de diferents colors, gorres i sis parells d’ulleres de sol, tots ells elements utilitzats com a disfressa per cometre els furts.
Material confiscat i recuperació dels objectes robats
A l'escorcollar una de les dones, els Mossos li van trobar 395 € amagats a la seua roba interior, una bossa folrada d’alumini —tècnica coneguda com a "farad" per bloquejar sistemes antirobatori—, un ganxo metàl·lic i un imant, eines habitualment fetes servir per neutralitzar els sensors d’alarma dels comerços.
Gràcies a la geolocalització i al so de trucada, els agents van poder localitzar i recuperar el telèfon sostret en el marge de l’autovia. La bossa de mà de la víctima, a més del dispositiu mòbil, contenia diners en efectiu, ulleres i una cartera amb un valor total aproximat de 650 euros.
En finalitzar el registre dels sospitosos i del vehicle, la policia autonòmica va trobar prop de 1.000 euros en efectiu i diverses joies: tres cadenes, un braçalet, un anell i dos monedes daurades, la procedència dels quals s’està investigant.
Què és el mètode de la sembra?
El mètode de la sembra és una tècnica de furt basada en la distracció de la víctima mitjançant un engany aparentment inofensiu. Els delinqüents que utilitzen aquest procediment solen actuar en llocs freqüentats com aparcaments de centres comercials, supermercats o zones turístiques. El seu modus operandi consisteix a fer creure la víctima que ha perdut alguna cosa —generalment diners o monedes— perquè abandoni momentàniament les seues pertinences, moment que aprofiten per sostreure-les.
Aquest tipus de furts es caracteritza per la rapidesa amb què s’executa i per l’organització dels grups criminals, que habitualment operen amb rols ben definits: mentre una persona distreu la víctima, una altra realitza el furt i una tercera espera en un vehicle per facilitar la fugida. L’efectivitat d’aquesta tècnica rau en la confiança que genera en la víctima, que no percep inicialment una amenaça sinó un gest d’ajuda.
Antecedents dels detinguts i procediment judicial
Davant de les evidències obtingudes, els quatre individus van ser detinguts com a presumptes autors d’un delicte de furt. La investigació continua oberta, pendent de comprovar la procedència del segon telèfon localitzat i de les joies intervingudes durant l’operatiu.
Els detinguts, tres d’ells amb antecedents per delictes similars, van passar a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Cervera. Les autoritats sospiten que podrien formar part d’un grup organitzat especialitzat en aquest tipus de furts que opera en diferents comarques de Catalunya.
Com protegir-se del mètode de la sembra?
Per evitar ser víctima d’aquest tipus de furts, els experts en seguretat recomanen mantenir sempre les pertinences vigilades, especialment en zones freqüentades. És aconsellable no deixar bosses, carteres o dispositius electrònics a la vista als vehicles, fins i tot durant breus períodes de temps. Així mateix, davant de qualsevol distracció sospitosa, és preferible assegurar primer les pertinences abans de respondre al suposat avís.