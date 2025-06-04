Estudien ampliar el polígon de La Vaqueria, al límit de la seua ocupació
La zona industrial només té una parcel·la disponible || En els propers anys se n’instal·laran tres
noves empreses de l’àrea metropolitana de Barcelona que crearan 40 llocs de treball
L’ajuntament de Sant Guim de Freixenet estudia ampliar el polígon de La Vaqueria. L’ocupació d’aquesta zona industrial de la Segarra està arribant al límit i segons explica l’alcalde, Francesc Lluch, només queda una parcel·la en venda i ja hi ha diverses empreses interessades. L’edil assenyala que el polígon encara tine marge per créixer i podria acollir entre 5 o 6 petites o mitjanes empreses més en un futur.
En els propers anys en el municipi s’implantaran tres noves empreses de l’àrea metropolitana de Barcelona que invertiran més de cinc milions d’euros i crearan al voltant de 40 nous llocs de treball. Segons Lluch, els atreuen les bones comunicacions des que s’ha obert la carretera B-40: “Som al mig de Catalunya, al peu de l’A-2, al costat de l’Eix Transversal, a poc més d’una hora dels ports de Barcelona i Tarragona, i això ens fa una zona molt atractiva”, afirma.
Treballs en marxa
Dos d’aquestes empreses ja estan construint les naus industrials. Una d’elles és Kerad 3 Invest, S.L del grup Vendes Internacionals, dedicada a la comercialització de productes per a la construcció, que té la seua nau central en Rubí i està vinculada a la família del fut-bolista Gerard Piqué. La firma ha invertit 1,4 milions en un nou magatzem de tres naus amb una superfície de 9.339 metres quadrats; crearà 4 llocs de treball i estarà dedicada a activitats logístiques. Està previst que entri en funcionament aquest estiu.
L’empresa Marta Pack, S.L, dedicada al packaging de productes alimentaris, traslladarà la seua seu de Esparreguera. En aquest cas, també ha començat a edificar un magatzem de 3.015 metres quadrats amb una inversió d’1,7 milions d’euros i donarà ocupació a més d’una vintena de persones. Podria ser operativa l’any que ve.
Finalment, l’empresa Capdepa, dedicada a la fabricació d’embalatges a mida, traslladarà les seues instal·lacions de Martorell a la Segarra i ocuparà 40 persones. Ha sol·licitat la llicència d’obres a l’ajuntament per construir una nau de 6.000 metres quadrats i una altra de 4.000 amb una inversió d’al voltant de 3 milions d’euros. Probablement, podrà iniciar la seua activitat el 2027. Entre les tres firmes comptaran amb 65 persones empleades i 40 d’aquests llocs de treball seran de nova creació.
En aquests moments hi ha cinc empreses instal·lades al polígon La Vaqueria: Pinsos Yak, que compta amb més de 100 treballadors, Ficosa, Grues Nogués, Coesma i el taller Jordi Valls. Amb les noves empreses que s’instal·laran en els propers anys en total seran vuit. La companyia d’El Pastoret també té la seua seu en Sant Guim de Freixenet, en aquest cas, en el polígon del Bosc de Ferran. Es tracta de l’empresa més gran del municipi, amb més de 130 treballadors.