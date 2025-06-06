Ponts de saviesa
Alumnes de l’escola FEDAC passen una hora a la setmana des de fa tres anys amb els residents de la Fundació bonÀrea . Els estudiants comparteixen els seus coneixements sobre robòtica i altres noves tecnologies amb els avis, en el marc d’un projecte intergeneracional
L’acte de clausura del projecte divendres passat. - C.MARSIÑACH
Els alumnes de l’escola FEDAC compartint els seus coneixements de robòtica amb els residents de la Fundació bonÀrea. - CEDIDA
Els alumnes de l’escola FEDAC de Guissona comparteixen des de fa tres anys coneixements i experiències amb jubilats a les residències de la Fundació bonÀrea. I resulta que totes dos generacions connecten més del que s’haurien imaginat. “Hem creat ponts de saviesa. Nosaltres hem après d’ells i ells de nosaltres”, explica Jéssica Gómez, professora d’educació física i robòtica de la FEDAC.
El 2023 va arrancar el projecte Remeis de sempre i per sempre, amb la participació de 26 alumnes de quart de primària. Els residents van explicar als joves els usos d’algunes plantes, com cuidar-les i fins i tot van elaborar sabons, infusions i ungüents.
Els estudiants van quedar tan satisfets que van voler repetir l’experiència. El següent curs van treballar la creació de jocs per afavorir la psicomotricitat adaptats per a les persones grans.
Aquest any, els alumnes han compartit els seus coneixements sobre noves tecnologies amb els residents. “Els hem ensenyat aplicacions com el ChatGPT o el Canva per fer dissenys. Sempre ens reben amb un somriure”, explica un dels alumnes, Robert Andrei. Per la seua part, Jana El Hamdi els va ensenyar a utilitzar Spotify o a fer funcionar el WhatsApp.
Més enllà d’adquirir coneixements, Rosa Hortet, una de les residents, afirma que l’experiència li ha anat molt bé anímicament. “Els agafes afecte, t’aporten molt, tenen una mentalitat molt oberta i he après a fer millors fotografies amb el mòbil”, explica. A Lourdes Bacardit li van ensenyar a fer funcionar la tablet i, com que és una apassionada de la història, van compartir coneixements sobre episodis com la Segona Guerra Mundial.
També els han ensenyat els robots educatius amb els quals treballen a l’escola i a l’espai de La Llavor. Des del mes d’abril, els alumnes han visitat les residències cada dilluns durant una hora i han tingut una persona gran de referència amb què han creat un vincle molt especial.
La setmana passada va tenir lloc l’acte de clausura, en el qual les famílies dels residents van conèixer els estudiants. Per als alumnes, de sisè de primària, va ser un dia molt emotiu, ja que després de tres anys amb ells ara tanquen una etapa. “Han fet molt de vincle, es creava un ambient de calma, respecte i empatia”, conclou Gómez.