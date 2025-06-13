L’Aula d’Extensió busca un nou espai per créixer
L’entitat té 195 socis i l’Auditori Municipal s’ha quedat petit
L’Aula d’Extensió Universitària Canceller Dou de Cervera va celebrar dimarts l’acte de clausura del curs al Teatre de la Passió amb un repte molt clar: “Que la limitació d’espai no sigui un obstacle per continuar creixent.” Així ho va explicar el seu president, Jaume Rossich, que va posar de manifest que aquest curs l’entitat ha passat de 204 a 195 socis i no va descartar que tingui a veure amb la falta d’espai. Des que va nàixer, el 2004, ha desenvolupat la seua activitat a la Sala Francesc Buireu, amb un aforament de 100 persones. Després va passar a l’Auditori Municipal, amb capacitat per a 140 persones. “Un espai que s’ha quedat petit”, va assegurar Rossich, i va posar com a exemple que localitats com Agramunt o Tremp, amb al voltant de 6.000 habitants, 3.000 menys que la capital de la Segarra, compten amb 300 i 474 socis respectivament. “La majoria d’aules arriben al nombre de socis que permet l’espai que ocupen”, va assenyalar el president.
Una de les opcions que contempla seria el Teatre de la Passió, amb 1.700 localitats, que els donaria la possibilitat de créixer de forma il·limitada. “En un moment en què el baby boom arriba a la jubilació no podem permetre que quedin exclosos.” Per això, van animar els assistents a trobar nous socis per fer “un gran salt i afrontar aquest canvi”.
Per la seua part, Ramon Augé, primer tinent d’alcalde, va assegurar que ara per ara no poden oferir una alternativa a l’Auditori Municipal. Va assenyalar que quan l’espai cultural de l’església de Sant Domènec estigui climatitzat, en un futur, també serà una opció.
Al llarg d’aquest curs l’Aula ha organitzat 30 conferències setmanals, dos sortides al teatre a Barcelona i una al Liceu. Està oberta a qualsevol persona adulta, encara que la majoria d’assistents són jubilats. Rossich va recordar que, en la tercera edat, no fer res “és un greu error” que ens porta a la pèrdua de capacitats i a la disminució de la salut. Va afirmar que assistir a l’Aula és una manera de mantenir-se actiu, endinsar-se en noves matèries i socialitzar. Durant l’acte de clausura van recordar Pere Trilla Armengol, que va morir aquest any, i havia format part de l’entitat de forma activa, amb discreció i vetllant pel funcionament. També va intervenir com a president del consell el mateix Ramon Augé, així com la regidora d’Educació de Cervera, Carolina García.
Per acabar el curs, la companyia Agropecuaria va interpretar La Rambla de les Floristes de Josep Maria de Sagarra.