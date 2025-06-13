Recuperen 200 ceps de l'Alta Segarra per preservar el patrimoni vitivinícola
Un projecte impulsat per voluntaris documenta varietats úniques a l'Anoia, Bages, Solsonès i Segarra, algunes de les quals són desconegudes i podrien ser resistents al canvi climàtic
El projecte Vinyes Antigues de l'Alta Segarra ha aconseguit recuperar i documentar 200 ceps antics distribuïts en catorze municipis de quatre comarques catalanes. Aquesta iniciativa, que va començar fa cinc anys gràcies a un grup de voluntaris, té com a objectiu principal salvaguardar i difondre el ric patrimoni vitivinícola d'aquesta zona, tradicionalment vinculada al cultiu de la vinya però que havia quedat en l'oblit.
La tasca de recuperació compta amb el suport essencial de l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), que s'encarrega d'analitzar les diferents varietats trobades. Fins ara, s'han examinat quaranta mostres, i els resultats són sorprenents: cinc d'aquestes varietats són completament desconegudes i úniques d'aquesta àrea geogràfica, ja que no figuren en cap base de dades existent. Els descobriments d'aquesta investigació es presentaran públicament durant una jornada especial que tindrà lloc el 19 de juny a Calaf.
L'origen d'aquesta iniciativa té una història curiosa. Pere Tardà, responsable de l'empresa Cat Patrimoni i principal impulsor del projecte, explica que tot va començar durant els seus desplaçaments diaris entre Igualada i Calaf. Un dia va decidir aturar-se prop de Sant Pere Desvim en distingir el que semblaven ser antigues vinyes amagades entre la vegetació, un descobriment casual que va desencadenar tot el procés de recerca.
Varietats adaptades al canvi climàtic
Un dels aspectes més rellevants d'aquesta recuperació és el seu potencial valor davant els reptes climàtics actuals. Carme Domingo, representant d'INCAVI, ha destacat que algunes d'aquestes varietats antigues presenten característiques especialment interessants, com cicles de maduració més llargs i tardans. Segons ha explicat, "les altes temperatures afecten molt la vinya, que és molt sensible al canvi climàtic i això fa que maduri molt ràpid", per la qual cosa aquests ceps recuperats podrien oferir alternatives més resistents a les condicions climàtiques cada cop més extremes.