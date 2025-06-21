L'incendi a Granyena de Segarra obliga a tallar l'A-2 i a confinar veïns
Els Bombers aixequen el confinament de Cervera i esperen aturar el foc a l’A-2
L'incendi hauria cremat més de 300 hectàrees
Els Agents Rurals calculen que el foc que s'ha declarat a les 13:27h a Granyena de Segarra ja ha afectat unes 310 hectàrees, bona part en espai natural protegit: 216 agrícoles, 92,81 forestals i 0,45 urbanes, incloent-hi alguna edificació. Unes 170 hectàrees corresponen a Granyanella, unes 100 a Cervera i unes 30 a Granyena.
Els Bombers de la Generalitat han aixecat el confinament de la ciutat de Cervera, però el mantenen a Granyanella, la Curullada i Fonolleres. A més, esperen en les pròximes hores aturar el foc de vegetació a l’autovia A-2 gràcies també a l’aturada del vent. Ho han explicat el cap d’Intervenció dels Bombers, Ricard Expósito, i la delegada de la Generalitat a Lleida, Núria Gil.
Des de l’inici del foc a Granyena de Segarra a les 13.27 hores per l’incendi d’un turisme d’un pagès en un camp, les flames han avançat uns 5,5 quilòmetres i han abastat un perímetre de 12 quilòmetres i 400 hectàrees.
Al lloc hi treballen uns 290 bombers, amb 86 vehicles terrestres i 12 mitjans aeris, a més d’ADF i GPIF. Expósito ha explicat que el foc ha corregut força pels camps de cereals encara per collir i impulsat pel vent.