Un tall de cable deixa Sant Guim sense internet ni telèfon quatre dies
Veïns, empreses i l’ajuntament denuncien pèrdues i exigeixen solucions urgents després de diversos dies sense telèfon ni internet
Un tall de cable de fibra ha deixat gran part del municipi de Sant Guim de Freixenet sense telèfon (ni mòbil ni fix) i connexió a internet des de dissabte passat. La situació ha provocat les queixes de veïns, negocis, empreses i de l’ajuntament.
L’alcalde, Francesc Lluch, va lamentar “portar quatre dies incomunicats i acumular pèrdues importants”. Va afegir que el consultori mèdic s’ha traslladat a Cervera en no poder treballar al poble. Va afirmar que és una “vergonya” que a ple segle XXI encara hi hagi aquestes incidències, que a Sant Guim s’han convertit en “habituals”, ja que és la segona vegada en un mes. Lluch va contactar amb la delegada del govern a Lleida, Núria Gil, que, com l’ajuntament, també va contactar amb Movistar per demanar explicacions.
Per la seua part, fonts de Movistar van reconèixer que hi va haver un tall d’un cable de la fibra òptica i van explicar que estan treballant des de dissabte per reparar-lo. El problema és que el tall es troba en una finca privada i estan fent les gestions per poder accedir-hi.