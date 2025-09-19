Els Mossos reobren l’oficina d'atenció de ciutadana de Guissona després de deu anys
Està ubicada a l’espai de La Caserna i obrirà els dijous de 10 a 13 hores. Els veïns podran presentar denúncies sense haver d’anar a Cervera
Els Mossos d’Esquadra han reobert l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de Guissona després de deu anys perquè els veïns puguin portar a terme tràmits o denúncies per delictes lleus sense necessitat d’haver de desplaçar-se a Cervera. Des d’inicis de setembre, s’ha posat en marxa aquest servei que obrirà una vegada per setmana sense cita prèvia, els dijous de 10 a 13 hores a l’espai La Caserna, a l’avinguda de Cervera. Els agents compartiran les dependències amb els vigilants municipals de Guissona.
L’alcalde, Jaume Ars, va expressar que estan “molt contents” de recuperar el servei després de molt temps de treball al costat del grup d’Esquerra Republicana: “Ha estat consensuat amb tots els partits polítics de l’ajuntament”, i va afegir que des del consistori treballen perquè Guissona “estigui dotada de bons serveis per cobrir les necessitats dels ciutadans”.
Per la seua part, el subinspector subcap de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) Segarra-Urgell, Ferran Llanses, va explicar que els veïns podran denunciar fets lleus com furts, danys, pèrdues o robatoris amb força, entre d’altres. També es gestionaran autoritzacions, pèrdues de documentació, inici o derivació de diligències quan sigui necessari o assessorament en temes de seguretat. Tot i així, va puntualitzar que els fets delictius més especialitzats o que requereixin d’un advocat per part de la víctima es derivaran a la comissaria de Cervera.
Des de Mossos destaquen que es tracta d’un servei més per atansar-se a la ciutadania, però recorden que “Guissona és un municipi molt important per a nosaltres” on es desplacen patrulles durant tot el dia i la nit. Els agents també cobreixen el mercat setmanal i activen els serveis d’ordre públic sempre que hi ha un esdeveniment extraordinari.
Fa deu anys, Guissona tenia una oficina dels Mossos a la plaça Vell Pla on els agents es desplaçaven una vegada per setmana amb cita prèvia. Val a recordar que el ple de Guissona del mes de febrer passat va aprovar una moció d’ERC per recuperar l’oficina de Mossos. El consistori havia posat de manifest que altres localitats com Aitona, Artesa de Segre o Pons, amb una població inferior a Guissona, que compta amb gairebé 8.000 habitants, disposaven d’aquest servei.