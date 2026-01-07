SUCCESSOS
Tres ferits en un incendi en un habitatge de Cervera
Un d’ells, que estava confinat en un balcó, ha hagut de ser rescatat amb l’autoescala
Tres persones han resultat ferides per un incendi que se declarat a les 13.19 hores en un habitatge del carrer Major de Cervera, segons han informat els Bombers de la Generalitat. Una persona que hi havia cofinada en un balcó ha hagut de ser rescatada amb l’autoescala. Els ferits haurien resultat intoxicats per inhalació de fum i un d’ells també hauria patit cremades. Almenys un afectat ha estat evacuat al hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
Els Bombers han activat cinc dotacions, en un dispositiu en el que també hi participen ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques i patrulles de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra. L’incident ha generat molta expectació. Al carrer Major ha quedat tallat el pas.