EMERGÈNCIES
Rescaten una dona refugiada en un balcó per un foc a Cervera
Amb l’autoescala, va patir cremades i hi va haver dos intoxicats més per fum
Els Bombers de la Generalitat van rescatar ahir al migdia amb l’autoescala una dona de 87 anys que es va refugiar en un balcó després de declarar-se un incendi en una casa a Cervera. La veïna va patir cremades a les mans i va ser evacuada a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Dos persones més van resultar intoxicades per inhalació de fum encara que no van necessitar ser traslladades.
Els serveis d’emergència van ser alertats a les 13.19 hores per un incendi en un habitatge del carrer Major de la capital de la Segarra. Concretament, es va declarar un foc en un immoble de tres plantes situat al número 115 del carrer Major, la part posterior del qual dona a l’avinguda Duran i Sanpere. Fins al lloc van acudir set dotacions dels Bombers de la Generalitat –una de les quals amb l’autoescala–, ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques i patrulles de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra.
Quan van arribar, els efectius van comprovar que hi havia una dona refugiada en un balcó per la part posterior de l’edifici. La veïna va ser rescatada amb l’autoescala. De 87 anys, havia patit ferides de segon grau a les mans i va ser evacuada en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova. Dos veïns més van resultar intoxicats per inhalació de fum i, després de ser atesos, van rebre l’alta in situ. També van rescatar un gos.
Les flames van arrasar la primera planta i un pis de la segona planta va quedar afectat. Durant l’extinció es va tallar el pas al carrer Major. Després d’apagar l’incendi, els Bombers van ventilar l’edifici i van revisar l’estructura.