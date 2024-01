Arxiven la causa contra Ibarz per frau en contractes a Almacelles

El jutjat d’instrucció número 3 de Lleida ha acordat l’arxivament de la causa contra Josep Ibarz, exalcalde d’Almacelles, i diversos tècnics municipals del consistori d’aquesta localitat del Segrià investigats pel suposat frau en contractació d’obres, segons ha pogut saber aquest diari. Es tracta de la investigació que va dur a terme la Guàrdia Civil per una querella de la Fiscalia després de rebre una denúncia i que es va traduir en un escorcoll el 12 de març del 2019 al consistori i que es va allargar durant onze hores. De fet, després de gairebé cinc anys oberta, ha estat el mateix Ministeri Públic el que ha sol·licitat que s’arxivi “per falta de part acusadora”. Se’ls investigava pels delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, negociacions prohibides als funcionaris i contra la hisenda pública. La magistrada ha dictat una interlocutòria en la qual afirma que “és procedent disposar el sobreseïment provisional d’aquestes actuacions, tant perquè no ha quedat acreditada la perpetració del delicte que ha donat lloc a la formació de la causa [...] com per exigències derivades del principi acusador”. Marc Molins, lletrat de Josep Ibarz, es va mostrar satisfet “perquè s’ha demostrat que no hi havia cap il·legalitat”. El cas va tenir el seu origen en una denúncia per motivacions “polítiques” des de les files de l’oposició poc abans de les eleccions municipals, segons va assegurar Ibarz després de l’escorcoll.

L’operatiu de la Guàrdia Civil a l’ajuntament va comptar amb la participació de més d’una vintena d’agents i una comitiva judicial. Va començar a les 8.00 hores i va finalitzar passades les 19.00. Els agents van confiscar el telèfon del llavors alcalde i van fer provisió de material. Es van emportar més d’una trentena de caixes amb tota mena de documentació (especialment sobre contractació d’obres majors i menors i alguns expedients) i material informàtic. Al museu d’Almacelles, on també van acudir els agents i la comitiva judicial i que va romandre tancat, van clonar un ordinador. També hi va haver un escorcoll al despatx professional de l’arquitecte que va treballar per al consistori entre el 2007 i fins al 2018.S’ha de recordar que, per una altra causa, Josep Ibarz va ser condemnat l’octubre del 2021 a nou anys d’inhabilitació per un delicte continuat de prevaricació administrativa al considerar provat que va intervenir de forma irregular en la contractació de nou treballadors del consistori sense convocar el procediment de concurs públic. Després de la resolució, Ibarz va renunciar al càrrec. L’Audiència va ratificar l’any 2022 la condemna.