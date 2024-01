Denuncien dos furtius que capturaven mamífers en zones properes a cases i vies a Massalcoreig

detail.info.publicated ACN

Els Agents Rurals han denunciat dos furtius per caçar de nit en zones de seguretat en espais propers a cases, camins i carreteres i, a més, utilitzar un tipus de munició prohibida. Un dispositiu de vigilància organitzat per efectius del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme (GEVA) va permetre enxampar in fraganti els caçadors al terme municipal de Massalcoreig, al Segrià. En concret, els han denunciat per infracció a la normativa de caça i per utilitzar munició de tipus 'posta', una munició prohibida per a la caça per la seva perillositat. Aquests fets estan tipificats com infracció administrativa molt greu per la Llei estatal de caça i les sancions van dels 3.001 als 120.000 euros.

A més un dels furtius també ha estat denunciat per desobediència als agents de l'autoritat ja que va fer cas omís de les indicacions que li donaven.

Pel que fa a l'arma ha estat comissada i posada a disposició de la Intervenció d'Armes de la Guàrdia Civil.