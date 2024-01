Els Alamús estrenarà aquest any un polígon industrial de 15 hectàrees per a usos logístics i industrials, que complementarà l’oferta de parcel·les a l’eix de l’autovia A-2 entre el Segrià i el Pla d’Urgell. A pocs quilòmetres, el polígon de Torre Solé de Lleida (inaugurat al novembre) té la majoria de terrenys ja venuts, per la qual cosa l’oferta actual és limitada. Per un altre costat, el polígon Vinyes del Mig de Bell-lloc té pendent ultimar les obres de la potabilitzadora d’aigua corrent i la depuradora definitiva d’aigües residuals per continuar la implantació de naus (la qual cosa, segons l’ajuntament, es resoldrà aquest semestre). Segons l’Incasòl, propietari de gairebé tota la zona industrial de Bell-lloc, hi ha un total de divuit parcel·les que sortiran pròximament a la venda.

La nova zona industrial dels Alamús tindrà 100.000 metres quadrats de superfície neta edificable i comptarà amb parcel·les d’entre 10.000 i 80.000 metres quadrats. El pla parcial per desenvolupar la zona ja està aprovat i els promotors esperen que l’ajuntament avali aviat el projecte de reparcel·lació i d’urbanització. La previsió és que en el termini de tres o quatre mesos s’aprovi definitivament la tramitació urbanística i que en uns altres sis o nou mesos finalitzin les obres d’urbanització. Seguint aquests terminis, la zona industrial estarà a punt entre finals d’aquest any i principis del que ve.

L’alcalde dels Alamús, Antoni Bosch, va explicar que l’ajuntament ha rebut consultes de diverses empreses interessades a adquirir sòl industrial en aquesta zona i va assenyalar que “les parcel·les de grans dimensions són molt atractives” per al sector de la logística. Aquest serà el primer polígon industrial del municipi i, segons l’opinió del primer edil, pot cobrir les necessitats d’empreses “que estan esperant el desenvolupament de projectes com Torreblanca-Quatre Pilans”, i Lleida. Va afegir que els tràmits es duran a terme amb agilitat.