Esquí en samarreta al Pirineu amb més de 20º i fred al pla

Esquiadors en samarreta al Pirineu, amb temperatures suaus pròpies de la primavera que van arribar a superar els vint graus, i fred i boira densa a les comarques del pla de Lleida. Aquest va ser el resultat del fenomen d’inversió tèrmica que es va donar ahir a la província.

Els termòmetres van assolir els 22,6 graus a Andorra, la màxima registrada fins ara al Principat en un mes de gener, mentre que van rondar els 22 a Bossòst i Capdella. A les pistes d’esquí de Port Ainé i Espot les temperatures van superar els 16 graus i van arribar als 17 a Port del Comte i Tavascan. Les màximes van arribar als 11 graus a Boí Taüll i en alguns sectors de Baqueira-Beret com el de Bonaigua i 1.500.Les temperatures suaus, impròpies d’un mes de gener, deterioren la qualitat de la neu sobre les pistes, afavoreixen que es dilueixi i impedeixen la innivació artificial en un moment en què les estacions lleidatanes mantenen encara tancats part dels seus dominis esquiables .

Les temperatures van arribar a superar ahir els 16 graus a l’estació d’esquí de Port Ainé. - EDGAR ALDANA

Tanmateix, les estacions van aprofitar el fred de la setmana passada per fabricar i fer provisió de neu i repartir-la durant l’anticicló. Per la seua part, els recorreguts d’esquí nòrdic de Tavascan, Virós-Vall Ferrera i Sant Joan de l’Erm estaven ahir tancats.El temps primaveral al Pirineu contrastava amb el fred i la boira en municipis del pla, molt més conformes amb l’hivern. A la ciutat de Lleida, les temperatures van oscil·lar entre els 3,4 i els 7 graus al llarg de la jornada. Entre les més baixes, la mínima a Balaguer va ser de dos graus, mentre que la de Mollerussa va ser de 2,6 graus. Quant a l’episodi de boira que va començar dimecres passat, ahir es va mantenir densa en gran part del pla de Lleida i, en alguns moments del dia, va reduir la visibilitat per sota dels 50 metres. Això va obligar de nou a reduir la velocitat i tancar un dels dos carrils de l’AP-2 entre Castelldans i Juneda al llarg de la jornada.Així, les previsions apunten a un progressiu descens de les temperatures màximes al Pirineu de Lleida i seguirà la boira al pla.

Els sindicats CCOO i UGT han convocat una vaga durant tot el dia d’avui i demà del personal de l’empresa Aramark Servicio de Catering que treballa en hotels i cafeteries de Port Ainé, Espot Esquí i Boí Taüll. Els establiments d’aquestes tres estacions sumen al voltant d’un centenar d’empleats. Aquesta aturada arriba després de diverses reunions amb representants de l’empresa sense acord sobre les condicions salarials. Així mateix, la plantilla de l’empresa reclama augmentar el plus de transport i denuncia falta de mesures de seguretat a la feina i que el seu vestidor laboral no és adequat per a l’hivern al Pirineu. “Cap d’aquestes reivindicacions no ha estat escoltada”, van afirmar els sindicats, que van recalcar que la vaga “és l’últim recurs que li queda a la plantilla”.

Aquesta aturada coincidirà demà amb la celebració a l’estació de l’Alta Ribagorça de la cursa d’Esprint de la Copa del Món ISMF Skimo Boí Taüll 2024, que s’ubica a la base de l’estació. L’endemà, diumenge, se celebrarà la prova de relleus mixtos.