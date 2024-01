Els vuit nous trens entre Lleida i Cervera s'estrenaran el 5 de febrer

Els 8 nous trens al dia entre Lleida i Cervera s'estrenen el 5 de febrer. S'afegiran als 6 actuals i els 6 entre la capital del Segrià i Barcelona. Aquests últims seguiran almenys fins a mitjans d'any, quan la Generalitat preveu incorporar 4 trens més entre Lleida i Manresa. Decidirà llavors si manté els viatges de l'R12 a la capital catalana.

La línia ferroviària de Manresa tindrà més trànsit a partir del 5 de febrer. Aquest serà el dia en què entraran en servei els nous trens entre Lleida i Cervera. Seran vuit al dia, quatre per sentit, que se sumaran als sis diaris que ja recorren aquest trajecte i els sis que circulen entre la capital del Segrià i Barcelona. Aquests últims es mantindran almenys fins a mitjans d’aquest any, quan la Generalitat preveu incorporar quatre trens diaris, dos en cada sentit, entre les estacions de Lleida i Manresa.

Els trens que circulin entre la capital del Segrià i Cervera passaran a conformar la línia de Rodalies Lleida 3 (RL3), mentre que els que recorrin el trajecte fins a Manresa seran la futura RL4. Quan aquesta última entri en servei, la Generalitat haurà de decidir si manté els actuals combois de la línia R12 entre Lleida i Barcelona o bé els suprimeix, tal com va plantejar mesos enrere. Això últim suposaria haver de fer transbord a la capital del Bages per arribar fins a Barcelona.“Encara no està decidit”, va afirmar ahir el secretari de Mobilitat de la Generalitat, Marc Sanglas, que va acudir a Lleida per presentar les noves línies de Rodalies. La possible supressió dels trens sense transbords fins a Barcelona a la línia de Manresa ha estat objecte de polèmica.Renfe continuarà operant els nous trens en la línia de Manresa fins al 2025, quan la Generalitat espera rebre els trens que va encarregar a l’empresa Stadler. Llavors preveu entregar la gestió de les línies de Rodalies entre el Segrià i la Segarra a Ferrocarrils (FGC). Sanglas va explicar que ha sol·licitat a l’operadora espanyola que presti el servei amb “un únic model de trens” i que arregli les estacions al llarg del trajecte (com va avançar SEGRE diumenge). Va afegir que aquesta última petició no ha rebut encara resposta de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif).Augmentar els trajectes entre Lleida i Cervera costarà 2,8 milions a l’any, una xifra que s’elevarà a 4 milions quan entrin en servei els nous trens fins a Manresa. El secretari de Mobilitat va explicar que l’Estat assumirà aquest cost addicional i va apuntar que ampliar l’operativa de trens suposa la incorporació d’entre sis i deu professionals. Sanglas va fer aquestes declaracions després d’una sessió de la comissió de seguiment de Rodalies de Lleida. El president de la Diputació, Joan Talarn (ERC), va recalcar que a la fi “s’ha materialitzat el que demanaven els alcaldes i alcaldesses” i va recordar “l’esforç de tots des que el 2019 van començar les primeres reunions”.

Els eixos de Tarragona i Montsó, els següents passos

La Generalitat considera ja línies de Rodalies de Lleida els trajectes entre a Balaguer (RL1) i la Pobla de Segur (RL2). A aquests se sumaran els recorreguts entre Lleida i Cervera (RL3) i, a mitjans d’aquest any, els previstos fins a Manresa (RL4). Més enllà d’aquest horitzó, el Govern va avançar que valorarà incorporar també a la xarxa de rodalies les línies ferroviàries de la costa i el tram lleidatà de la de Montsó.“El pla de serveis ferroviaris de Catalunya reobrirà l’estudi dels corredors ferroviaris que uneixen Lleida amb Montblanc (les actuals línies R13 i R14 a Tarragona i Barcelona) i amb Montsó, amb l’enfocament de la seua possible reestructuració com a serveis ferroviaris de Rodalies Lleida,” va afirmar ahir el departament de Territori. La línia ferroviària Lleida-Manresa-Barcelona va ser en un primer moment l’única que la Generalitat va incloure en el seu projecte de Rodalies per a les comarques lleidatanes. Això va provocar queixes dels municipis pels quals passen els altres eixos ferroviaris que segueixen en mans d’Adif a la província. Ara el Govern reconsidera la seua posició inicial i obre la porta a incloure’ls en la xarxa de rodalies, malgrat que per ara sense data.

La integració tarifària del pla i el Pirineu entra en vigor dilluns

Els preus del transport públic del pla i el Pirineu s’unificaran dilluns vinent dins del sistema tarifari de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de Lleida (ATM). La integració suposa crear la zona 3, que inclou el Jussà, l’Alt Urgell i el Solsonès, i la zona 4, amb la Ribagorça, el Pallars Sobirà, la Cerdanya i Aran. Això estalviarà fins el 89% en alguns viatges (incloent-hi la bonificació del 50% per a abonaments). Així, el trajecte Puigcerdà-la Seu passarà de 7 euros amb un bitllet senzill a 0,81 amb targeta T10. Anar de Lleida a la Seu costa 19,60 euros amb bitllet senzill i passarà a 2,58 amb la T10. Els menors de 30 anys del Pirineu i el Solsonès podran tenir la T-Jove, i els menors de 16 anys, la T-16 gratuïta.