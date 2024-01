Mor un conductor de Llardecans al sortir de la via en un camí

Un conductor de 82 anys de Llardecans va morir a primera hora de la tarda d’ahir en una sortida de la via en un camí d’aquesta localitat del Segrià. Els serveis d’emergència van ser alertats a les 14.32 hores. El sinistre es va produir al quilòmetre 2,5 del camí que uneix aquesta localitat del Segrià amb Aitona quan una furgoneta va sortir de la via i va caure per un talús d’uns tres metres. Fins al lloc van acudir dos patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dos ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El conductor i únic ocupant, J.C.L., va morir al lloc. Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de la investigació del sinistre. Pel que sembla, l’home es trobava fora del cotxe i hauria estat atropellat pel vehicle, segons van informar fonts solvents.

Es tracta de la segona víctima mortal d’accident de trànsit en el que portem d’any a les comarques de Lleida. Dissabte passat va morir una conductora de 48 anys de Castellbisbal (Barcelona) en una col·lisió frontal entre dos turismes al Camí de Montcada de Lleida. Les carreteres de la província van tancar un 2023 tràgic al segar la vida de 31 persones, onze més que durant el 2022. Es tracta d’una xifra que s’aproxima a les del 2021, quan van perdre la vida 37 persones en accidents de trànsit.

D’altra banda, ahir hi va haver uns altres dos sinistres greus a Ponent. A Torrefarrera hi va haver un atropellament amb dos vianants ferits (vegeu el desglossament) i a Juneda un motorista va ser evacuat en estat greu ahir al patir una caiguda a l’interior de la localitat, segons va informar el SEM. L’avís de l’accident es va rebre a les 10.07 hores. El ferit va ser traslladat a l’hospital Arnau de Vilanova. Al lloc van acudir dos ambulàncies. Així mateix, la boira va tornar ahir a dificultar la visibilitat dels conductors a les carreteres de Ponent a causa de l’anticicló que hi ha des de dimarts. Trànsit va demanar novament precaució als conductors.

Aparatós sinistre per l’escassa visibilitat

Dos homes de 74 i 76 anys van resultar ferits, un d’ells de caràcter greu, a primera hora del matí d’ahir en l’atropellament en un pas de vianants de la carretera N-230 al tram urbà de Torrefarrera. Els dos van ser evacuats a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. La poca visibilitat que hi havia en aquest tram a causa de la densa boira hauria sigut un dels factors que van causar el sinistre.Els serveis d’emergència van rebre l’avís a les 7.38 hores, segons va informar Trànsit. Pel que sembla, segons van dir els Mossos d’Esquadra, el sinistre es va produir quan un vehicle es va parar perquè dos vianants creuaven pel pas zebra i el vehicle que anava darrere no va poder frenar a temps, fet que va produir una col·lisió per encalç. Per l’impacte, el vehicle aturat va atropellar els dos vianants. Fins al lloc van acudir diverses ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i patrulles dels Mossos d’Esquadra. Després de ser atesos in situ, els vianants van ser evacuats a l’hospital Arnau de Vilanova