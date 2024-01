De 19,6 a 2,6 euros per anar de la Seu a Lleida amb la nova zona tarifària

Les comarques del Pirineu, Aran i el Solsonès van estrenar ahir la integració tarifària del transport públic, que permet que amb targetes multiviatge hi hagi un estalvi en el preu dels bitllets de fins al 89%. La majoria de viatgers consultats desconeixien aquest canvi, que van aplaudir, malgrat que també van demanar que es doni més informació El nou sistema ha implicat la creació de la zona 3 (Jussà, Alt Urgell i Solsonès) i la zona 4 (Alta Ribagorça, Sobirà, Cerdanya i Aran). La majoria de rutes es fan amb autobús però la integració inclou la línia de tren de Lleida-la Pobla de Segur, on el bitllet senzill costa ara 7,15 euros, mentre que si s’utilitza la T-10 costa 2,58. Per al bitllet de la Seu a Puigcerdà, amb un cost de 7,05 euros, l’estalvi arriba al 89% amb la targeta T-10, ja que passa a valer 0,81 euros. En el trajecte de Lleida a la Seu, el bitllet senzill té un cost de 19,60 euros, mentre que amb la T-10 passa a valer 2,58 euros, una rebaixa del 87%. En el cas del viatge de Vielha a Lleida, els usuaris paguen 15,90 euros el bitllet senzill i amb la T-10 passa a costar 3,61 euros, amb un estalvi del 75%. Els usuaris d’aquestes comarques també podran disposar del títol T-Jove per als menors de 30 anys i de l’abonament de transport gratuït T-16 per a menors de fins a 16 anys.

L’ATM de Lleida inclou des d’ahir totes les comarques de Lleida i amb la incorporació del Pirineu i Aran, amb més de 74.000 habitants, el sistema de transport públic connecta 434.000 lleidatans. El departament de Territori ha ampliat els punts de venda de les targetes multiviatge. En el cas de la T-Jove, T-16 i la T-Mes, s’ha previst un sistema de sol·licitud telemàtica a l’ATM i s’hauran de recollir en el consell comarcal o els centres d’atenció al client de l’ATM. La resta de targetes es poden comprar en qualsevol punt de la xarxa de càrrega i a les estacions de bus de la Seu i Vielha, on s’ubica l’operadora d’Alsina Graells. El cost de la integració és de 800.000 euros anuals.